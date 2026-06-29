Kaynak: AA

A Milli Kadın Sutopu Başantrenörü Dimitris Mavrotas yönetimindeki 33 kişilik ay-yıldızlı kadro, Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu’nda günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

16-23 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife Adası’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanan milli takım, turnuvada ilk 10’a girme hedefiyle çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Başantrenör Mavrotas, AA muhabirine, şampiyona öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

İlk kez Adana'da kamp gerçekleştirdiklerini belirten Mavrotas, "Adana havuz ve sportif imkanlar açısından oldukça yüksek. Bizim için çok güzel bir hazırlık kampı oluyor. Bu süreçte kampımızı 33 sporcu ile sürdürüyoruz, birkaç gün sonra bu sayı 39'a çıkacak. Yüksek katılımlı bir milli takım kampı." dedi.

Mavrotas, şampiyonada Çin ve ABD gibi zorlu rakiplerinin olduğunu, hazırlıklarını da ona göre planladıklarını dile getirdi.

"HEDEFİMİZ İLK 10'UN İÇİNDE YER ALMAK"

Takımdaki çalışmaların çok iyi gittiğinin altını çizen Mavrotas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu sürece en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sıralamayı elde etmek istiyoruz. Ana hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak, antrenmanda bunu deneyen, kendini zorlayan, mücadele eden Türk kadını olduğunu gösteren harika sporcularımız var."

Mavrotas, şampiyonaya kadar kampların yurt dışında da süreceğini belirterek, bu süreçte en iyi kadroyu belirlemeye çalışacaklarını kaydetti.