18 Şubat’ta burçları bekleyen sürprizler: Gökyüzü senin için ne diyor

Koç
Bugün cesaretin yüksek ama sabırsızlık kriz çıkarabilir. İş hayatında hızlı kararlar almak isteyebilirsin. İletişimde “ben bilirim” tavrını yumuşatman faydalı olur.
Bugün cesaretin yüksek ama sabırsızlık kriz çıkarabilir. İş hayatında hızlı kararlar almak isteyebilirsin. İletişimde “ben bilirim” tavrını yumuşatman faydalı olur.
Maddi konular ve güven ihtiyacı ön planda. Harcamalara dikkat etmen gereken bir gün. Aile içi konuşmalar geçmiş meseleleri gündeme getirebilir. Dingin kalırsan kazanan sen olursun.
İletişim trafiği yoğun! Telefonlar, mesajlar, toplantılar… Fakat yanlış anlaşılmalara açık bir enerji var. Net ve açık ifade çok önemli. Yeni bir fikir heyecan yaratabilir.
Duygusal hassasiyet artıyor. İç dünyana çekilmek isteyebilirsin. Finansal konularda plan yapma günü. Sezgilerin güçlü, rüyalar mesaj verebilir.
Sahne senin! Sosyal çevrede dikkat çekiyorsun. Ancak ego çatışmalarına dikkat. Bir arkadaşınla güç savaşı yaşanabilir. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler mümkün.
Kariyer konuları hareketleniyor. Üstlerle iletişimde dikkatli olmalısın. Fazla detaycılık stres yaratabilir. Sağlık açısından boyun-omuz bölgesine dikkat.
Yeni planlar, eğitim, seyahat konuları gündemde. Hayata daha geniş açıdan bakmak isteyebilirsin. İlişkilerde kararsızlık yaşayabilirsin ama kalbin aslında ne istediğini biliyor.
Derin konular, finansal paylaşımlar ve gizli meseleler öne çıkıyor. Sezgilerin çok güçlü. Bugün öğrendiğin bir bilgi uzun vadede önemli olabilir.
İkili ilişkiler mercek altında. Partnerle önemli bir konuşma olabilir. Bekâr Yaylar için yeni bir tanışma ihtimali yüksek. Dengeyi korumak önemli.
İş yoğunluğu artıyor. Sorumluluklar seni biraz yorabilir. Planlı hareket edersen gün verimli geçer. Sağlık rutini başlatmak için iyi bir zaman.
Yaratıcılık artıyor. Hobiler, aşk ve çocuklarla ilgili konular gündemde. Ani bir mesaj kalbini hızlandırabilir. Riskli yatırımlarda temkinli ol.
Ev ve aile teması güçlü. Duygusal dalgalanmalar olabilir. Geçmişten gelen bir konu kapanış isteyebilir. İç huzur için meditasyon veya suyla temas iyi gelir.
Aşkta en şanslı: İkizler – Aslan – Terazi
Kariyerde yükselen: Oğlak – Başak – Yay
Parada yüzü gülen: Boğa – Akrep – Oğlak