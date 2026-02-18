Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
ABD’DE KUM FIRTINASI FELAKETİ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
18 Şubat’ta burçları bekleyen sürprizler: Gökyüzü senin için ne diyor

18 Şubat 2026 Çarşamba günü burçları neler bekliyor. Sizler için yapay zekaya derlettik. Kim aşta kimi kariyerde kazanıyor, kiminin cebi ise para doluyor. İşte tüm merak edilenler…

Koç

Bugün cesaretin yüksek ama sabırsızlık kriz çıkarabilir. İş hayatında hızlı kararlar almak isteyebilirsin. İletişimde “ben bilirim” tavrını yumuşatman faydalı olur.

Boğa

Maddi konular ve güven ihtiyacı ön planda. Harcamalara dikkat etmen gereken bir gün. Aile içi konuşmalar geçmiş meseleleri gündeme getirebilir. Dingin kalırsan kazanan sen olursun.

İkizler

İletişim trafiği yoğun! Telefonlar, mesajlar, toplantılar… Fakat yanlış anlaşılmalara açık bir enerji var. Net ve açık ifade çok önemli. Yeni bir fikir heyecan yaratabilir.

Yengeç

Duygusal hassasiyet artıyor. İç dünyana çekilmek isteyebilirsin. Finansal konularda plan yapma günü. Sezgilerin güçlü, rüyalar mesaj verebilir.

Aslan

Sahne senin! Sosyal çevrede dikkat çekiyorsun. Ancak ego çatışmalarına dikkat. Bir arkadaşınla güç savaşı yaşanabilir. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler mümkün.

Başak

Kariyer konuları hareketleniyor. Üstlerle iletişimde dikkatli olmalısın. Fazla detaycılık stres yaratabilir. Sağlık açısından boyun-omuz bölgesine dikkat.

Terazi

Yeni planlar, eğitim, seyahat konuları gündemde. Hayata daha geniş açıdan bakmak isteyebilirsin. İlişkilerde kararsızlık yaşayabilirsin ama kalbin aslında ne istediğini biliyor.

Akrep

Derin konular, finansal paylaşımlar ve gizli meseleler öne çıkıyor. Sezgilerin çok güçlü. Bugün öğrendiğin bir bilgi uzun vadede önemli olabilir.

Yay

İkili ilişkiler mercek altında. Partnerle önemli bir konuşma olabilir. Bekâr Yaylar için yeni bir tanışma ihtimali yüksek. Dengeyi korumak önemli.

Oğlak

İş yoğunluğu artıyor. Sorumluluklar seni biraz yorabilir. Planlı hareket edersen gün verimli geçer. Sağlık rutini başlatmak için iyi bir zaman.

Kova

Yaratıcılık artıyor. Hobiler, aşk ve çocuklarla ilgili konular gündemde. Ani bir mesaj kalbini hızlandırabilir. Riskli yatırımlarda temkinli ol.

Balık

Ev ve aile teması güçlü. Duygusal dalgalanmalar olabilir. Geçmişten gelen bir konu kapanış isteyebilir. İç huzur için meditasyon veya suyla temas iyi gelir.

Günün kazananları

Aşkta en şanslı: İkizler – Aslan – Terazi

Kariyerde yükselen: Oğlak – Başak – Yay

Parada yüzü gülen: Boğa – Akrep – Oğlak

