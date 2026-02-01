Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın (2 Şubat 2026 Pazartesi) adım atacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapacak öğrenciler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 760 binden fazla derslikte eğitimlerine devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla ikinci dönem, bayrak sevgisi, millî birlik ve ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeye yönelik eğitim ile farkındalık etkinlikleriyle başlayacak. Öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapacak. Eğitim-öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.



