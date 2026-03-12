İkinci ara tatil tarihleri belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Bu tarihler arasında okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

EĞİTİM TAKVİMİ NASIL İLERLEDİ?

Eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başladı.

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapıldı.

Yarıyıl tatili 19 Ocak - 30 Ocak 2026 arasında gerçekleşti.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı.

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIN SON DERS,PAZARTESİ TATİL BAŞLIYOR

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın (15 Mart 2026 Pazartesi) son derslerine girecek. Salı günü itibarıyla başlayan tatil boyunca dinlenme, aile ziyareti ve sosyal etkinlikler için fırsat bulacaklar. Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü okula dönecek. MEB’in açıkladığı takvim doğrultusunda öğrenciler ve veliler, kalan dönemi planlamaya başladı.