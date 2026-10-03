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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler, usulsüz fon hareketleri ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen dev operasyonda tutuklama dalgası genişliyor.

TUTUKLU SAYISI TOPLAMDA 85’E YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada bu sabah adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son kararlarla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

BORSA VE SANAT DÜNYASINDAN TANIDIK İSİMLER

Soruşturmanın bu sabahki ayağında cezaevine gönderilen 20 kişinin arasında finans piyasalarının tanınan ismi borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor. Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ali Serhat Tüzün, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu ve Yasemin Yavuz Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VE SUÇLAMALAR

Soruşturmanın genişleyen halkasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un dosyaya giren resmi hesap dökümlerinde şüpheli finansal işlemler ve yüksek tutarlı fon kârları elde ettiği iddia edildi. Sütşurup ve babasının mal varlıklarına el konulurken, Mustafa Sandal eşiyle herhangi bir finansal ortaklığı bulunmadığını açıkladı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da soruşturma odağındaki hisse senetlerinde kısa sürede fahiş kârlar elde ettiği ve "içeriden öğrenenlerin ticareti" (insider trading) şüphesiyle işlemlere katıldıkları iddiaları muhalefet tarafından gündeme taşındı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik (OZATD) hisseleri üzerinden gerçekleştirdikleri borsa işlemlerinde toplam 2 milyar 170 milyon TL (yaklaşık 2,2 milyar TL) kazanç sağlamakla suçlanıyor.

OPERASYON NASIL BAŞLADI? NE OLMUŞTU?

Soruşturma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile resmen başlatıldı. Savcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait tüm mali verilerin, yurt dışı para ve kripto transferlerinin ve hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.

Hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu alım ve satım işlemlerine kapatarak tasfiye sürecini başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen incelemelerde bazı fonların temerrüde düştüğü belirlenirken, yaklaşık 500 bin yatırımcıyı etkileyen süreçte ilk operasyon dalgaları düğmeye basılarak başlatıldı.

İŞ DÜNYASINDAN TUTUKLAMALAR VE MİLYARLIK EL KOYMALAR

Soruşturmanın ilk evrelerinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gibi kritik isimler tutuklandı. Ayrıca hesabından 3 milyar lirayı aşkın usulsüz fon çıkışı tespit edilen ve kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt de cezaevine gönderilenler arasındaydı.

Soruşturmanın mali ayağında ise mal kaçırma ve aklama girişimlerine karşı devasa tedbirler uygulandı.

Şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar lira olan 2 özel jet ile "LORETA" isimli lüks yata el konuldu.

Üçüncü şahıslar adına tescil ettirildiği tespit edilen Beykoz’daki 1,2 milyar lira (yaklaşık 24,5 milyon dolar) değerindeki 5 lüks villa güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

Piyasa değeri 200 milyon lirayı bulan lüks araçların evrak üzerinde sembolik rakamlarla devredildiği tespit edilerek el koyma kararı verildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre'ye aktarmak istediği yaklaşık 2 milyar liralık şüpheli transfer MASAK müdahalesiyle durduruldu.