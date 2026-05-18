Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Astroloji 18 Mayıs günlük burç yorumları: Bugün hangi burç kazançlı çıkacak?

Bugün gökyüzünde kararlılık ve denge arayışı ön planda. Ay'ın konumu, hem kariyer hedeflerimize odaklanmamızı hem de ilişkilerimizde net adımlar atmamızı destekliyor. Maddi konular ve stratejik planlar için zihni temize çekme zamanı. Fevrilikten kaçınıp sezgilerinize güvenirseniz kazanırsınız.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
KOÇ

Bugün hedeflerinize odaklanmak ve kariyerinizde yeni adımlar atmak için harika bir gün. İçinizdeki girişimci ruhu serbest bırakın, ancak detayları gözden kaçırmamaya dikkat edin.

BOĞA

Seyahat planları, yeni bir eğitim veya farklı kültürlerle bağ kurma isteği bugün ön plana çıkabilir. Rutinin dışına çıkmak zihninizi tazeleyecek ve size yeni fikirler verecektir.

İKİZLER

Bugün finansal konular, ortaklaşa gelirler ve banka işleri gündeminizi meşgul edebilir. Sezgilerinizin rehberliğinde hareket ederek karmaşık durumları kolayca çözebilirsiniz.

YENGEÇ

İlişkilerinizde dengeyi ve uyumu yakalama zamanı. Partnerinizle ya da yakın bir dostunuzla yapacağınız açık bir konuşma, aranızdaki bağları daha da güçlendirecektir.

ASLAN

İş ortamınızda iş birliğine ve takım çalışmasına önem vermeniz gereken bir gün. Sağlığınıza, özellikle de beslenme ve uyku düzeninize biraz daha özen göstermeniz iyi olabilir.

BAŞAK

Yaratıcılığınızın ve hayal gücünüzün zirvede olduğu bir gündesiniz. Aşk hayatınızda hareketlenme yaşanabilir; hobilerinize vakit ayırmak size büyük bir keyif verecektir.

TERAZİ

Bugün odağınız tamamen eviniz ve aileniz olacak. Yaşam alanınızda düzenlemeler yapmak, temizliğe girişmek veya aile büyükleriyle vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir.

AKREP

Yakın çevrenizle olan iletişiminiz hızlanıyor. Önemli bir anlaşma, sözleşme ya da fikir alışverişi gündeme gelebilir. Kısa vadeli planlarınızı hayata geçirmek için doğru zamandasınız.

YAY

Maddi kaynaklarınızı artırmanın ve bütçenizi yeniden yapılandırmanın yollarını arayabilirsiniz. Yeteneklerinize güvenin ve hak ettiğiniz değeri talep etmekten çekinmeyin.

OĞLAK

Ay sizin burcunuzda ilerlerken enerjiniz ve karizmanız katlanıyor. Kendinizi çok daha net ifade edebilir, hayatınızla ilgili almak istediğiniz radikal kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

KOVA

Bugün zihninizi dinlendirmek ve biraz yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. Meditasyon yapmak, kitap okumak veya sadece düşüncelerinizi temize çekmek enerjinizi yenileyecektir.

BALIK

Geleceğe dair umutlarınız ve hayalleriniz bugün canlanıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir, arkadaş gruplarınızla birlikte keyifli projelere liderlik edebilirsiniz.

