YENİÇAĞ - 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI

Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SORULAN NAGEHAN ALÇI SORUSU

Rasim Ozan Kütahyalı, “yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklandı. Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesine YENİÇAĞ ulaştı. Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına gelen para MASAK tarafından şüpheli bulundu.

İBB'YE YENİ OPERASYON: BOĞAZİÇİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SEMA AKÇA GÖZALTINA ALINDI

İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda Boğaziçi A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça dahil 57 kişinin gözaltına alındı.

BAHÇELİ: ÖCALAN'IN ÖRGÜTTE ETKİN OLABİLECEĞİ YAPI İNŞA EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Terör örgütü ele başı Öcalan'ın statü tanımlamasını yeniden yapan Bahçeli, "Örgüt üzerinde etkinliği korunmalı" dedi.

SARAY'DAN BAHÇELİ'Yİ ÜZECEK ÇIKIŞ: ÖCALAN'I PAZARLIK KONUSU YAPMAYIN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ikinci çözüm sürecinin tıkanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AA Analiz'de kaleme aldığı yazıda Bahçeli'ye 'statü' mesajı veren Uçum, "Öcalan'ı koşul haline getirmeyin' dedi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ERSİN BEYAZ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz istifa açıklamasında İYİ Parti'ye eleştirilerde bulundu. Beyaz'ın istifası ile İYİ Parti'nin Meclis grubundaki milletvekili sayısı 29'da düştü.

ANKARA'DA TRUMP TELAŞI: PİST UZATILDI, ASFALT ATILDI, MİLYARLAR HARCANDI

Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO zirvesine hazırlanıyor. Trump'ın uçağının ineceği havalimanı için pist uzatıldı, asfalt atıldı. Hazırlıklar için 9.5 milyar lira harcandığı öğrenildi.

SANAYİCİLER ERDOĞAN’A SESLENDİ: MEHMET ŞİMŞEK’İ DEĞİŞTİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Remzi Peköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Peköz, “Ben Cumhurbaşkanımdan devalüasyon istiyorum. Artık üç yıldır frene bastınız, bastınız, bastınız. Sanayici öldür, ülkeyi yönet olmaz. Arkadaş Mehmet Şimşek’i değiştir. Olmuyor. Biz acı çekiyoruz” dedi.

İŞSİZLİKTE ALARM ZİLLERİ SON SES ÇALIYOR: KAYIP 301 BİN KİŞİ

İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Ancak o kadar iyimser bir tablo yok. İstihdam ve işgücüne katılım oranlarındaki sert düşüşler ile yüzde 30’u aşan atıl işgücü oranı, iş gücü piyasasında alarm zillerini son ses çaldırıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI: HESAP TAMAMEN DEĞİŞTİ

Önder Yılmaz, emekli ve memur maaş zammına dair 2 kritik senaryoyu paylaştı. Masadaki yeni rakamlar belirleniyor.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI -Arslan Bulut

TAHTA KURUSUNDAN MANDA YOĞURDUNA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Tokat'ta bir araya geldiği çiftçilerle sohbet ederken “Ben her akşam manda yoğurdu… Onun içine Medine hurması doğrarım 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer, yatarım. Şifa… Yoğurt önemli. Sizdeki belediye sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu mutlaka gönderir. Ankara Mamak Belediye Başkanımız temin ediyor. Tavsiye ederim, çok çok faydalı. Şifadır" demişti.

ABD’DE “GİZLİ ÇİN POLİS KARAKOLU” KRİZİ: FBI BASKINI GELDİ

New York’taki sıradan bir ofis binasının, Çin hükümeti adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen gizli polis karakolu olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bir Çinli topluluk lideri suçlu bulunurken, ABD’de Çin’in küresel etki operasyonları yeniden gündeme geldi.

TRUMP “İRAN CAN ATIYOR” DEDİ, TAHRAN’DAN YANIT GECİKMEDİ: YENİ TEKLİF PAZAR GÜNÜ İLETİLDİ

Savaşın sona ermesi için ABD ile İran arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken karşılıklı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump” İran anlaşma için can atıyor” derken İran’dan yanıt gecikmedi. Ayrıca yeni teklifin Pazar günü iletildiği öğrenildi.

İSRAİL’DE HÜKÜMETİ KARIŞTIRAN TALEP: ‘ÇILGINLIK’ OLARAK NİTELEDİLER

İsrail ordusunun son talebi hükümeti karıştırdı. Ordu, ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesini talep etti. Maliye Bakanı söz konusu talebe karşı çıkarak ‘Çılgınlık’ olarak niteledi.

İSRAİL HEDEFİNE TÜRKİYE’Yİ Mİ ALDI? GÜNEY KIBRIS'A ASKER KONUŞLANDIRDI

İsrail'in Türkiye'ye karşı skandal hamlesi gündemdeki yerini koruyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşan İsrail bölgeye 2 bin 500 asker konuşlandırdı. Uzmanlar, egemen güçlerin Kıbrıs’ı “İsraillileşmeye başladığına” dikkat çekerek Türkiye’nin hedef alındığını söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ SONA ERDİ

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah beyazlı yönetim, deneyimli teknik adamla yolları ayırdı. Tecrübeli teknik adamın Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Spor Koordinatörü Serkan Rençber'in da ayrıldığı öğrenildi.

