18 Mart: Sadece bir zafer değil, bir milletin yüreğiyle yazdığı destan

18 Mart 1915, yalnızca bir askeri zafer değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tarih sahnesine yansıdığı gündür. İmkânsızlıklar içinde, dünyanın en güçlü donanmalarına karşı verilen bu mücadele, “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bu zafer, sadece cephede savaşan askerlerin değil; cephe gerisinde dua eden annelerin, fedakârlık gösteren bir milletin topyekûn direnişinin eseridir. Genç yaşta vatanı için canını feda eden kahramanlarımız, bizlere bağımsız bir ülke ve onurlu bir gelecek bırakmıştır.

Bugün bizlere düşen görev ise bu büyük mirası unutmamak, birlik ve beraberliğimizi korumak, vatanımıza aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Çanakkale ruhu, milletimizin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğinin en güçlü simgesidir.

Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.