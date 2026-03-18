18 Mart 2026 Çarşamba
18 Mart: Sadece bir zafer değil, bir milletin yüreğiyle yazdığı destan

Bugün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor. Tarihin akışını değiştiren bu büyük zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olarak kabul ediliyor.

Hande Karacan
18 Mart 1915, yalnızca bir askeri zafer değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tarih sahnesine yansıdığı gündür. İmkânsızlıklar içinde, dünyanın en güçlü donanmalarına karşı verilen bu mücadele, “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bu zafer, sadece cephede savaşan askerlerin değil; cephe gerisinde dua eden annelerin, fedakârlık gösteren bir milletin topyekûn direnişinin eseridir. Genç yaşta vatanı için canını feda eden kahramanlarımız, bizlere bağımsız bir ülke ve onurlu bir gelecek bırakmıştır.

Bugün bizlere düşen görev ise bu büyük mirası unutmamak, birlik ve beraberliğimizi korumak, vatanımıza aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Çanakkale ruhu, milletimizin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğinin en güçlü simgesidir.

Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşti.

18 Mart 1915’te İtilaf donanmasının boğazı geçme girişimi, Osmanlı savunması karşısında başarısızlığa uğradı. Deniz zaferinin ardından başlayan kara savaşları da 9 Ocak 1916’da İtilaf güçlerinin çekilmesiyle sonuçlandı.

Savaş boyunca yüz binlerce asker cephede yer alırken, her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan savunması konusundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu savaş, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olmuştur.

Zaferde kritik rol oynayan unsurlardan biri de Nusret Mayın Gemisi oldu. 8 Mart gecesi döşediği mayınlarla İtilaf donanmasına ağır kayıplar verdiren Nusret, savaşın seyrini değiştiren hamlelerden biri olarak tarihe geçti.

Öte yandan, savaş aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını ortaya koyduğu cephelerden biri olarak öne çıktı. Atatürk’ün liderliği, ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine de zemin hazırladı.

18 MART’IN ANLAM VE ÖNEMİ

18 Mart, yalnızca bir zaferin yıl dönümü değil; aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren dönüm noktalarından biridir. Çanakkale’de elde edilen başarı:

Anadolu topraklarının ve boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasını sağladı

Dünya savaşının seyrini etkiledi

Rusya’ya yardım planlarını bozarak siyasi dengeleri değiştirdi

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi

Milli mücadeleye ilham veren bir bilinç oluşturdu

Çanakkale, “geçilmez” sözünü tarihe kazıyan bir direnişin adı olurken, aynı zamanda fedakârlık ve kahramanlığın en güçlü sembollerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Bugün de 18 Mart, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle, Çanakkale ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
