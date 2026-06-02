Maltepe Belediyesi; evsel atıkların dışında kalan mobilya, hafriyat, inşaat molozu ve iri hacimli atıkların çok daha hızlı, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde toplanabilmesi amacıyla yeni bir çevre projesini hayata geçirdi. Mahalle Bazlı Sabit Gün Uygulaması adı verilen bu sistem sayesinde, ilçe genelinde çevre temizliği ve modern atık yönetiminde yepyeni bir dönem resmen başlamış oldu. Kent estetiğini korumak ve sokaklardaki görüntü kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan bu yeni program, Maltepe genelinde çevre kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

18 mahalle, lojistik ve operasyonel kolaylık sağlaması açısından üç ayrı gruba ayrılarak haftanın belirli günlerinde düzenli toplama programına dahil edildi. Bu sayede plansız atık çıkarılmasının, çevre kirliliğinin ve en önemlisi boş arazi veya sokak köşelerine yapılan kaçak dökümlerin tamamen önüne geçilmesi planlanıyor.

Belediyenin belirlediği resmi programa göre atık toplama günleri şu şekilde planlandı:

Pazartesi Günleri: Altıntepe, Küçükyalı, Çınar, Fındıklı, Başıbüyük ve Büyükbakkalköy mahallelerinde mobilya, moloz ve iri hacimli atık toplama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çarşamba Günleri: İdealtepe, Altayçeşme, Feyzullah, Zümrütevler, Girne ve Aydınevler mahallelerindeki atıklar ekiplerce toplanacak.

Cuma Günleri: Bağlarbaşı, Cevizli, Yalı, Gülsuyu, Gülensu ve Esenkent mahallelerinde eski eşyalar ve tadilat atıkları araçlara yüklenecek.



KURALLARA UYMAYANLARA VE KAÇAK DÖKÜM YAPANLARA CEZAİ İŞLEM

Maltepe Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen başvuru ve şikayetleri çok daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmak, modern, temiz ve daha yaşanabilir bir kent vizyonu sunmak amacıyla başlattığı bu yeni çalışma programı ile çevre kirliliğine neden olan kör noktalar sıklıkla temizlenecek. Yeni uygulama ile ilçede temizlik standartlarının yükseltilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenirken, kurallara uymayanlar için de sıkı önlemler alındı.

Önceden resmi başvurusu olmayan, kafasına göre sokağa eşya bırakan ve çevre kirliliğine sebep olan kişiler hakkında Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacak.



Projenin teknik detayları ve işleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisi Ali Algül, uygulamanın başarıya ulaşması için vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekti. Maltepe’de yaşamı temiz, düzenli ve sağlıklı tutmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Ali Algül, bu anlayışla, eskiyen mobilyalar, tadilat molozları ve diğer tüm iri hacimli atıklar için mahalle bazlı toplama programımızı profesyonelce hayata geçirdik dedi. Vatandaşların atıklarını bildirmesi için birçok kolay kanal açtıklarını söyleyen Algül, artık komşularımız, belediyemizin çağrı merkezi, kurumsal WhatsApp hattımız veya resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden toplama başvurularını saniyeler içinde kolayca oluşturabilecek diye konuştu.



Başvuru sürecinin ardından vatandaşların yapması gerekenleri de anlatan Çevre Mühendisi Ali Algül, komşularımızın başvuru sonrasında kendi mahalleleri için belirlenen toplama gününde atıklarını en geç saat 18.00’e kadar dışarıya çıkarmaları yeterli olacak dedi.

Ekiplerin o saatten itibaren koordineli bir şekilde sokakları tarayarak toplama yapacağını belirten Algül, dileyen komşularımız bu atıkları, belediyemize ait atık toplama merkezimize kendi imkanlarıyla da getirip ücretsiz olarak bırakabilecekler diyerek alternatif bir çözüm yolu daha sundu.



Hedeflerinin kaldırımları, sokakları, çocuk parklarını ve ortak yaşam alanlarını gelişigüzel bırakılan eski koltuklardan, yataklardan ve moloz çuvallarından arındırmak olduğunu ifade eden Algül, daha temiz ve yaşanabilir bir Maltepe oluşturmanın yolunun ortak bilinçten geçtiğini söyledi. Temiz bir çevre ancak ortak sorumlulukla mümkün olur diyen Algül, bu nedenle başvuru yapmadan sokağa atık bırakan ve çevre sağlığını tehdit eden kişilere karşı tavizsiz olacağız, gerekli cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız. Tüm komşularımızdan bu kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz çünkü temiz bir Maltepe ancak hep birlikte mümkün olabilir diyerek sözlerini tamamladı.