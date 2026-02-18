18 Şubat 2023'te rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrılan Özyazıcı, bordo-mavili kulüpte elde ettiği sayısız başarıyla "Kupaların Efendisi" unvanını aldı.

Trabzonspor, onun yönetiminde ilk şampiyonluklarını yaşarken, biri 2. Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam beş lig zaferi elde etti.

Özyazıcı, 1973-74 sezonunda takımı 2. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e yükseltti. Ardından 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Süper Lig'de dört kez şampiyonluk sevinci yaşattı.

Anadolu'ya ilk lig şampiyonluğunu getiren teknik adam olan Özyazıcı, Fatih Terim'in ardından ligde en çok şampiyonluk kazanan hoca olarak tarihe geçti.

18 KUPA ZAFERİ

Özyazıcı döneminde Trabzonspor toplam 18 kupa müzesine ekledi.

Dört Süper Lig, bir 2. Lig şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Başbakanlık Kupası ve bir Kıbrıs Barış Kupası bu dönemin başarıları arasında yer aldı. Deprem Kupası ile Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel organizasyonlarda da bordo-mavili ekip zafer elde etti.

AHMET SUAT ÖZYAZICI'NIN HAYAT HİKÂYESİ

1936 Trabzon doğumlu Özyazıcı, futbola 1954'te Yolspor'da başladı. 1956'da İdmanocağı forması giydi, askerlik yıllarında Ankara Havagücü'nde görev aldı.

1967'de kurulan Trabzonspor'un ilk profesyonel oyuncularından olan Özyazıcı, 1969'da aktif futbolu bıraktı. 1970'te A takımda yardımcı antrenörlük yaptı, 1971'de genç takımı Karadeniz şampiyonu yaptı.

1972-73 sezonunun ikinci yarısında A takımın başına geçen Özyazıcı, ilk yılında averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ertesi sezon takımı 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı.

Türk futbolunda "Anadolu ihtilali"ni başlatarak şampiyonluğu Anadolu'ya getiren Özyazıcı, Trabzonspor dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Sarıyer'le Balkan Şampiyonluğu yaşadı.