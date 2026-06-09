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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları organize ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynatma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'nın yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise soruşturmaya delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.