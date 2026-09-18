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YENİÇAĞ – 18 Eylül Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU: GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEFO YER ALDI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 isim arasında oyuncu Aras Bulut İynemli ve şarkıcı Sefo da yer aldı.

ERDOĞAN MESAJI VERDİ KULİSLER HAREKETLENDİ: AK PARTİ'NİN SEÇİM PLANI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız" mesajının ardından partide seçim hazırlıkları hız kazandı. Kulislerde AK Parti’nin il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişikliğe giderek yeni bir kadro yapılanmasına gideceği iddia edildi.

ŞİMŞEK’İN AKARYAKIT AÇIKLAMASI SONRASI ERDOĞAN’IN 37 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Avrupa’daki mazot fiyatlarını Türkiye ile kıyaslayan açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1989’da yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Erdoğan, o dönem “Ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür” demişti.

PUSULA PORTFÖY BAŞKANI MUHAMMED YARIZ’IN TUTUKLANMASININ PERDE ARKASI: O GÜN NE OLDU?

Borsa İstanbul’daki fon soruşturmasının merkezindeki isimlerden Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasına giden süreçte dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. “Antalya’dayım” dedi, Bodrum'da ortaya çıktı... Detayları İsmail Saymaz köşesine taşıdı.

AKIN GÜRLEK SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI: ERDOĞAN'I TEKRAR SEÇMEK İÇİN DÜZENLEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin seçime gideceği tarih için 2028 yılını işaret etti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında sahada olacaklarını belirten Gürlek, “2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek" dedi.

NACİ GÖRÜR UYARDI: İSTANBUL’DA DEPREM OLUŞTURAN FAY GERİLİYOR

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna dikkat çekti.

YILMAZ ÖZDİL'DEN YENİ PARTİ'YE CEMİL TUGAY ÇIKIŞI: İZMİR'İ VERECEKLER

Gazeteci Yılmaz Özdil, İzmir’de CHP’ye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdil'den YENİ Parti'ye Cemil Tugay çıkışı geldi: İzmir'i verecekler...

BİR TARAFTA KİLİTLİ MAMALAR BİR TARAFTA DUBAİ'DEN BİBERON: MURAT AĞIREL DUYURDU

Türkiye'de vatandaşlar bebek maması ve bebek bezi almakta zorlanırken; yeni doğacak çocuğu için Gucci marka biberon arayan sosyal medya fenomeninin eşinin biberonu bulmak için Dubai'ye gitmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YENİÇAĞ EKONOMİ

IBAN ÜZERİNDEN PARA GÖNDERENLER YANDI: MALİYE TEK TEK İNCELEYECEK

Dijital bankacılık kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK denetimlerini sıkılaştırdı. IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde dekont açıklamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik.

MEHMET ŞİMŞEK YIL SONU ENFLASYONU İÇİN RAKAM VERDİ: BORSA'YI ETKİLEYECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon operasyonlarına dair alınan tedbirlerin yeterli olduğunu savunarak , "Bundan sonra borsayı etkileyecek mi" sorusuna net yanıt verdi. Şimşek yıl sonu enflasyonu için iki rakam söyledi.

İRİS CİBRE MADDE MADDE ANLATTI: FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

İris Cibre, borsada yaşanan manipülatif hareketleri ve yatırımcı mağduriyetini değerlendirdi. Cibre, 700 binden fazla yatırımcının mağdur edildiği fırtınanın, mevcut regülasyonlar zamanında uygulansaydı baştan engellenebileceği gerçeğini açıkladı.

YENİÇAĞ DÜNYA

AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK: İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK TATBİKAT

İsrail ve Yunanistan donanmaları, iki İsrail füze gemisi ile iki Yunan fırkateyninin katılımıyla Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. İsrail ordusu, tatbikatın operasyonel iş birliğini güçlendirmek ve acil durumlara müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

İTALYA'YA AİT EUROFIGHTER VURULDU

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'da yer alan Taif Hava Üssü'ne yönelik düzenlenen hava saldırısında, İtalyan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan bir Eurofighter F-2000 savaş uçağının isabet aldığını duyurdu.

AFRİKA İKİYE AYRILIYOR: YENİ BİR OKYANUS ORTAYA ÇIKIYOR

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nin araştırmasına göre; Afrika kıtasının sanılandan daha hızlı bölündüğü ortaya çıktı.

YENİÇAĞ SPOR

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 4 futbolcu kadroda ilk kez ay-yıldızlı formayı giymeye davet edildi.

KONYASPOR'DA NELER OLUYOR? HESAPLAR BLOKE, TAKIM OTOBÜSÜ HACİZLİ

Mali krizle mücadele eden Konyaspor’da, geçmiş dönem borçları sebebiyle başlatılan hukuki işlemler kulübe zor anlar yaşatıyor. Banka hesaplarına uygulanan blokenin ardından, yeşil-beyazlı ekibin takım otobüsüne de haciz işlemi yapıldığı bildirildi.

SPONSORLUK KRİZİ SAHAYA YANSIDI: BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇINA TERA LOGOSUZ ÇIKTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçına, sponsor şirket Tera Holding'e yönelik başlatılan finansal soruşturma ve adli operasyonların ardından forma sırtındaki "Tera" logosunu kaldırarak çıktı.

FENERBAHÇE'DE OĞUZ ÇETİN'LE YOL AYRIMI: YERİNE ERZURUMLU MU GELİYOR?

Fenerbahçe'de idari kadroda değişiklik hazırlığı başladı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in görevine son verilmesi gündeme gelirken, yönetimin bu pozisyon için farklı bir ismi değerlendirdiği öne sürüldü.

YENİÇAĞ YAZAR

SELÇUK GEÇER: HER GÜN 680 MİLYON DOLAR BORÇ

Hayırlı uğurlu olsun!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Temmuz 2026 verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, bir ayda yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolara çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi veya yenilenmesi gereken toplam borç ise 248,1 milyar dolar.

Şimdi ödeme takvimini önünüze koyun…Ve bu borcun aslında ne anlama geldiğiyle yüzleşin.