23 yaşındaki Melody Buck, Ağustos 2023'te spor salonuna gitmeye başlayarak yaşamında yeni bir sayfa açtı. 18 ayda tam 57 kilo vererek 115 kilodan 58 kiloya düştü.
18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı
115 kilodan 58 kiloya düşen 23 yaşındaki Melody Buck, hayatını değiştiren süreci anlattı. Genç kadın, kilo vermek isteyenlere en önemli tavsiyesinin motivasyon değil, disiplin olduğunu söyledi.Kaynak: Diğer
İlk adımı babası attırdı
Melody, ayrılığın ardından babasının yanına taşındı. Babasının ısrarıyla spor salonuna gitmeyi kabul eden genç kadın, kısa sürede sporun hayatını değiştirdiğini fark etti.
Beslenme düzenini tamamen değiştirdi
Haftada 3-4 gün spor yapan Melody, yüksek proteinli beslenmeye başladı. Ancak hiçbir yiyeceği tamamen hayatından çıkarmadığını ve ara sıra sevdiği yiyecekleri tüketmeye devam ettiğini söyledi.
Eski alışkanlıklarını geride bıraktı
Eskiden çikolatalı tost, hamburger, büyük porsiyon makarna ve tatlılarla beslenen Melody, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak bu düzenini tamamen değiştirdi.
Sadece görünüşü değil hayatı da değişti
Genç kadın, artık istediği kıyafetleri rahatça giyebildiğini, alışveriş yapmaktan keyif aldığını ve eskisi gibi insanlardan kaçmadığını söyledi.
En büyük tavsiyesi: Yasak koymayın
Melody, kilo vermek isteyenlerin kendilerini tamamen kısıtlamaması gerektiğini belirterek, "Arada bir hamburger yemek süreci daha sürdürülebilir hale getiriyor." dedi.
Başarısının sırrını açıkladı
Melody'ye göre kilo vermede en önemli unsur motivasyon değil, disiplin.
"Sabah uyandığımda 'Yaşasın spor zamanı' demiyorum. Bu tamamen disiplinle ilgili. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışırsanız devamı gelmiyor."