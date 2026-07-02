Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık 18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı

18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı

115 kilodan 58 kiloya düşen 23 yaşındaki Melody Buck, hayatını değiştiren süreci anlattı. Genç kadın, kilo vermek isteyenlere en önemli tavsiyesinin motivasyon değil, disiplin olduğunu söyledi.

Kaynak: Diğer
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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 1

23 yaşındaki Melody Buck, Ağustos 2023'te spor salonuna gitmeye başlayarak yaşamında yeni bir sayfa açtı. 18 ayda tam 57 kilo vererek 115 kilodan 58 kiloya düştü.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 2

İlk adımı babası attırdı
Melody, ayrılığın ardından babasının yanına taşındı. Babasının ısrarıyla spor salonuna gitmeyi kabul eden genç kadın, kısa sürede sporun hayatını değiştirdiğini fark etti.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 3

Beslenme düzenini tamamen değiştirdi
Haftada 3-4 gün spor yapan Melody, yüksek proteinli beslenmeye başladı. Ancak hiçbir yiyeceği tamamen hayatından çıkarmadığını ve ara sıra sevdiği yiyecekleri tüketmeye devam ettiğini söyledi.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 4

Eski alışkanlıklarını geride bıraktı
Eskiden çikolatalı tost, hamburger, büyük porsiyon makarna ve tatlılarla beslenen Melody, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak bu düzenini tamamen değiştirdi.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 5

Sadece görünüşü değil hayatı da değişti
Genç kadın, artık istediği kıyafetleri rahatça giyebildiğini, alışveriş yapmaktan keyif aldığını ve eskisi gibi insanlardan kaçmadığını söyledi.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 6

En büyük tavsiyesi: Yasak koymayın
Melody, kilo vermek isteyenlerin kendilerini tamamen kısıtlamaması gerektiğini belirterek, "Arada bir hamburger yemek süreci daha sürdürülebilir hale getiriyor." dedi.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 7

Başarısının sırrını açıkladı
Melody'ye göre kilo vermede en önemli unsur motivasyon değil, disiplin.

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18 ayda 57 kilo verdi: Başarısının sırrını tek cümleyle açıkladı - Resim: 8

"Sabah uyandığımda 'Yaşasın spor zamanı' demiyorum. Bu tamamen disiplinle ilgili. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışırsanız devamı gelmiyor."

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