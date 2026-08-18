Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ – 18 Ağustos Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

İMAMOĞLU'NDAN MAHKEMEDE DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: 'HAKKIMDAN FERAGAT ETMİYORUM'

İBB davasının 66’ncı duruşma gününde Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanının önceki gün kullandığı “susma hakkından feragat etmiş kabul ediyorum” ifadesine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Ben susma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum” dedi.

AKIN GÜRLEK’TEN 8 İLDE DEV ‘ŞEKER’ OPERASYONU AÇIKLAMASI: 25 ŞİRKETE BASKIN

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminde kotaları delerek piyasaya usulsüz ürün süren ve sahte faturalarla vergi kaçıran firmalara yönelik 8 ilde eş zamanlı "Şeker Soruşturması" başlatıldı. Operasyon kapsamında 25 şirkette arama yapılırken, 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.

ÇERÇEVE YASA'DA YENİ GELİŞME: İLK TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz: Çerçeve Yasa'da tanımlanan kurul kurulmuştur. İlk toplantı 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

ERCAN SAATÇİ'DEN İHALE İDDİALARINA YANIT: BİZ SANATÇIYIZ ANLAMAYIZ

İBB Davası’nda savunma yapan sanatçı Ercan Saatçi, ihale iddialarına "Açıkçası hayatımda ihale görmedim. İhale nasıl yapılır, niye yapılır; vallahi bilmiyorum. Biz sanatçılar pek ticaretten anlamayız” dedi.

MUSTAFA BOZBEY CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Tutuklu yargılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM: İADELERE YENİ KURALLAR GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektörünü yeniden şekillendirecek kapsamlı yönetmelik taslağını hazırladı. Düzenlemeyle kargo tazminatları, rakip marka reklamları, veri paylaşımı ve afet dönemlerinde bütçe esnekliği gibi alanlarda yeni kurallar geliyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

KONUT VE KİRADA REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye genelinde konut ve yeni kira fiyatları nominal olarak artış gösterse de enflasyondan arındırılmış reel bazda değer kaybetti. Konut fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,5 ile Doğu Anadolu bölgesi oldu.

BORCU BORÇLA KAPATMA DÖNEMİ: 2026 TÜRKİYE'SİNE HOŞGELDİNİZ

Çarşı pazardaki yangın ve alım gücündeki erime, vatandaşı hayatta kalabilmek için tek bir çareye itmiş durumda. Geleceğini ipotek altına alarak kredi kartlarına sarılmak.

AKARYAKITTA ÖTV HEDEFİ ŞAŞTI: FATURA VATANDAŞA KESİLECEK

2026 bütçe gelirleri tahakkuku ve tahsilatının ekonomik sınıflandırması tablosunda petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen vergi kalemleri dikkat çekti. ÖTV gelirleri şaşırtırken, beklenenin altında kalması 'yeni vergilerle vatandaşa mı yüklenecek?' sorusunu akıllara getirdi.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP’TAN HÜRMÜZ İÇİN SKANDAL İFADELER: BU FİKİR HOŞUMA GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var" ifadelerini kullandı.

LİSEDE ÖĞRENCİ DEHŞETİ: FİLİPİNLER'DE BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜ, SALDIRGAN HAYATINA SON VERDİ

Filipinler'de eğitim gördüğü liseye silahlı saldırı düzenleyen öğrenci, okul arkadaşını öldürdü. Saldırgan daha sonra yaşamanına son verdi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı bilgisi ise henüz netleşmedi.

FRANSA VERGİ DAİRESİNİ HACKLEYEN ZEROBYTES VERİLERİ DARK WEB'DE SATIŞA AÇTI

Fransa Vergi Genel Müdürlüğünden yüz binlerce mükellefe ait bilgileri çalan ZeroBytes adlı hacker grubu, verileri sattığını iddia etti.

SPOR YENİÇAĞ

EYÜPSPOR BAŞKANI'NA UZAKLAŞTIRMA KARARI: ESKİ SEVGİLİSİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

"Futbolda yasadışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında, eski sevgilisi Müge Ç.'nin başvurusunun ardından uzaklaştırma kararı verildi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ BATRAKOV’UN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU: ÖZBEK "NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı. Rus yıldız İstanbul'a gelmeye hazırlanırken Başkan Dursun Özbek'in sözleri ortaya çıktı.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: ALACAMESCİT’TEN BÜTÜN DÜNYAYA...

İYİ Parti’nin Balıkesir’deki “Bayrak açıyoruz” mitingini takip ettim. Kuvayı Milliye meydanında, sahneye kurulan göndere Türk bayrağını çeken ve coşkulu bir halk kitlesine hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasa ile uygulanmaya başlanan projenin Tom Barrack’ın bahsettiği “müşfik monarşi” rejiminin ilk adımı olduğunu ve buna karşı “mücadele” ve “mukavemet” edeceklerini, bugünün bir de yarını olduğunu ve bu mücadelede kesinlikle başarılı olacaklarını söyledi.