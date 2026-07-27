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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü'nde bulunan tarihi Çivisiz Cami, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan özgün mimarisi ve sanatsal süslemeleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Kitabesinde Hicrî 1190 (Miladî 1776) tarihi yer alan, kültür envanteri kayıtlarında ise 17. yüzyıl sonlarına tarihlendirilen cami, moloz taş ve çamur harç kullanılarak çivi kullanılmadan inşa edilmesiyle dikkat çekiyor. Dikdörtgen planlı ve ahşap çatılı yapı; ahşap mahfili, göbekli tavanı ve kalem işi bezemeleriyle Osmanlı taşra mimarisinin seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.

Caminin kıble duvarında yer alan Mekke, şehir ve cami tasvirleri ile bitkisel ve barok üsluplu süslemeler, 18. yüzyıl Osmanlı sanatında görülen Batılılaşma etkilerini yansıtırken, yapıya ayrı bir estetik değer katıyor.

2019 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alınan Kasımlar Köyü Çivisiz Cami, Gölpazarı'nın önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer almayı sürdürüyor.

Öte yandan Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz de kurum amirleriyle birlikte Kasımlar Köyü'nü ziyaret ederek tarihi camide incelemelerde bulundu. Köy sakinleriyle birlikte cuma namazını kılan Kaymakam Titiz, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Ziyaret kapsamında köyün tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.