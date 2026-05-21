177 yıllık dev kapanıyor: Bir döneme damga vuran dev marka artık üretilmeyecek

177 yıllık geçmişe sahip Schlitz birası tarih oluyor. Bir dönem “Milwaukee’yi ünlü yapan bira” sloganıyla küresel ölçekte hafızalara kazınan ve ABD’nin en çok satan birası unvanını elinde bulunduran efsanevi marka için üretimi durdurma kararı alındı.

177 yıllık geçmişe sahip dev bira markası Schlitz'in değişen tüketici alışkanlıkları ve küresel ekonomik koşullara yenik düşerek piyasadan çekilme kararı, sektörde "bir devrin kapanışı" olarak yorumlandı.

Bira markanın haklarını elinde bulunduran Pabst Brewing Company, Schlitz Premium üretiminin süresiz olarak askıya alındığını resmi olarak duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, özellikle artan depolama ve sevkiyat maliyetlerinin bu kararda kritik rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, markanın ilerleyen yıllarda yeniden piyasaya dönme ihtimalinin tamamen dışlanmadığı ifade edilse de, bu kararın ardından Blatz ve Old Milwaukee gibi diğer nostaljik bira markalarının da raflarda ciddi oranda azalacağı konuşuluyor.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞE GÖTÜREN "REÇETE" HATASI

1849 yılında Alman göçmen Joseph Schlitz tarafından kurulan marka, özellikle 1950’li yıllarda agresif büyümesiyle ABD’nin en büyük bira üreticisi konumuna yükselmişti. Dönemin popüler kültürü üzerinde büyük etki bırakan marka, "Schlitz’iniz bittiyse, biranız bitmiştir" (When you’re out of Schlitz, you’re out of beer) sloganıyla bir ikon haline gelmişti.

Ancak markanın çöküş hikayesi, ticari bir ders niteliği taşıyor:

1976 reçete değişikliği: Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla biranın orijinal formülünde değişikliğe gitti.

Müşteri tepkisi: Sadık tüketici kitlesi yeni tadı beğenmeyerek markaya sırt çevirdi ve bu hamle Schlitz için onlarca yıl sürecek geri dönülemez bir düşüşün fitilini ateşledi.

1948 ORJİNAL FORMÜLÜYLE SON VEDA

Schlitz hayranları için teselli niteliğindeki son üretim, Wisconsin Brewing Company tarafından gerçekleştirilecek.

Markanın piyasadan çekilmeden önceki bu son özel serisinde, en parlak dönemi olarak kabul edilen 1948 yılındaki orijinal reçetenin aslına sadık kalınarak kullanılacağı bildirildi.

NOSTALJİK MARKALARIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Sektör analistleri, Schlitz’in üretiminin durdurulmasının ardından butik (craft) biracılığın yükselişi ve lojistik maliyetlerin artması sebebiyle, benzer nitelikteki diğer köklü ve geleneksel markaların da benzer kararlarla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

