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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık iki yıldır aranan hükümlünün izini süren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda Şişli'de operasyon düzenledi.

ŞİŞLİ'DEKİ OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda firari hükümlü E.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.

8 KASIM 2023'TEN BU YANA ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre E.G., hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 Kasım 2023 tarihinden bu yana firari olarak aranıyordu. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla hükümlü yakalanarak adalete teslim edildi.

1995'TEKİ CİNAYET DOSYASINDA DA HÜKÜM GİYMİŞTİ

E.G.'nin, 1995 yılında Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında da hüküm giydiği, bu dosyadaki hapis cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.