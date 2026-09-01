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Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille seyir halinde olan 5 kişi, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında durduruldu. Araçtan çıkarılan kişilerin işlem sırasında sürekli konuşarak ekiplerle diyalog kurmaya çalışması dikkat çekti. Sürücünün 1,74 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü ve araç sahibine toplam yaklaşık 110 bin lira idari para cezası kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye çalışmaları esnasında 15 KC 792 plakalı otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün yanı sıra otomobildeki 4 yolcunun da alkollü olduğu belirlendi. Araçtan indirilen 5 kişi, polis ekiplerinin işlemleri sırasında sürekli konuşarak görevlilerle iletişim kurmaya ve süreci uzatmaya çalıştı. Şahıslardan birinin, "Beni alın. Aracı bağlamak vicdanına kalmış bir şey" sözlerini söylemesi üzerine polis ekipleri, kişileri sessiz olmaları yönünde uyardı.

Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü Oktay Y.’nin (53) 1,74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 40 bin lira, alkollü şekilde araç kullanması sebebiyle 25 bin lira, araç muayenesinin bulunmaması nedeniyle de 5 bin 662 lira idari para cezası verildi.

Otomobilin sahibine ise ehliyeti bulunmayan kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemleri devam ederken, araçta bulunan alkollü kişilerin denetim boyunca sergilediği davranışlar da dikkat çekti.