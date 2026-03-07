Yıllardır süregelen yılan hikayesine dönen satış sürecinde, gazetenin Daily Mail’in sahibi DMGT’ye geçmesi bekleniyordu. Ancak Axel Springer, masaya koyduğu yüksek teklifle rakiplerini geride bırakarak İngiliz medya pazarına görkemli bir giriş yaptı.

20 YILLIK TAKİP MUTLU SONLA BİTTİ

Axel Springer’in Telegraph aşkı yeni değil. Şirket, 2004 yılında da gazeteyi almak için hamle yapmış, 2015’te ise Financial Times ihalesinde son düzlükte elenmişti. CEO Mathias Döpfner, bu satın almayı "bir hayalin gerçekleşmesi" olarak tanımlıyor. Şirketin temellerinin 1946’da bir İngiliz basın lisansıyla atılmış olması, bu hamleye sembolik bir anlam da yüklüyor.

SATIŞ SÜRECİNDEKİ KRİTİK DÖNEMEÇLER

Telegraph, Barclay kardeşlerin borç krizinden bu yana yaklaşık üç yıldır belirsizlik içindeydi. Süreçte yaşananlar ise bir hayli hareketliydi:

ABD’li RedBird Capital ve BAE merkezli IMI’den oluşan konsorsiyum, 2024’ten beri gazetenin geçici sahibiydi. Ancak İngiliz düzenleyici kurumlar, BAE’nin devlet destekli yapısının medya özgürlüğüne gölge düşürebileceği endişesiyle kalıcı sahipliğe vize vermedi.

Kasım ayında RedBird IMI, gazeteyi 650 milyon dolara DMGT'ye satmak için anlaşmıştı. Fakat Axel Springer’in son dakikada sunduğu 770 milyon dolarlık teklif, tüm dengeleri değiştirdi.

Süreç devam ederken, Telegraph’ın kardeş dergisi The Spectator, 100 milyon sterline Sir Paul Marshall’ın kontrolüne geçti.

YENİ HEDEF: "KÜRESEL MERKEZ SAĞIN LİDERİ"

Halihazırda Politico ve Business Insider gibi dev markaları yöneten Axel Springer, Telegraph için agresif bir büyüme planı çiziyor.

Şirketin CEO’su Mathias Döpfner şunları söyledi;

“Axel Springer, 1946 yılında bir İngiliz basın lisansı altında kuruldu. Kurucumuz şirketini Fleet Street geleneğinden ilham alarak inşa etti. The Daily Telegraph oranın Kutup Yıldızı'ydı. 20 yıldan uzun bir süre önce The Telegraph’ı satın almaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Şimdi hayalimiz gerçekleşiyor. Britanya’nın kaliteli gazetecilik kurumlarından birinin sahibi olmak hem bir ayrıcalık hem de bir sorumluluk. The Telegraph’ın kendine özgü karakterini ve mirasını koruyarak büyütmek istiyoruz. Amacımız onu İngilizce konuşulan dünyada en çok okunan ve entelektüel açıdan en ilham verici merkez sağ medya kuruluşu haline getirmek. The Telegraph; özgürlüğü, kişisel sorumluluğu, demokratik değerleri ve açık toplumlar ile piyasa ekonomisine olan inancı temsil ediyor”