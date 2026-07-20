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Kaynak: İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kuyumcu deposunda meydana gelen hırsızlık olayı büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre iki şüpheli, yaklaşık 170 milyon lira değerindeki 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını yalnızca 10 dakika içinde valizlere koyarak depodan çıkardı.

Olay, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki kuyumcu deposunda yaşandı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş merkezindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden N.İ.'nin iş merkezine girip elindeki valizle ayrıldığı anlar tespit edildi. Kimlikleri belirlenen N.İ. ile E.İ., Kağıthane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ÇALINAN ALTINLARIN TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının tamamı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.