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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 17. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Kazlıçeşme'de düzenlenen koşuda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Abay Caddesi'ndeki Kazlıçeşme Sanat önünden başlayan 10 kilometrelik koşu, aynı noktada sona erdi. Toplam 2 bin 26 başvurunun yapıldığı yarış, farklı kategorilerde gerçekleştirildi.

Genel klasman erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda ise Emebet Ejigu Bizuneh birinciliği elde etti. Yarışın ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

ÖMER ARISOY: “ZEYTİNBURNU'MUZA ÇOK YAKIŞAN BİR COŞKU”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 17. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun ardından yaptığı açıklamada organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "17. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle başlattık. Bu, Zeytinburnu'nda 17. kez yaşadığımız bir coşku. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çok güzeldi. 2 bin 26 sporcumuz bugün koşuyor. Bu pazar gününü koşarak veya yürüyerek değerlendirmek isteyen değerli hemşehrilerimizin katılımına açık, kayıtsız, koşanlarla birlikte çok ciddi bir miktarın bugün yürüdüğünü, koştuğunu düşünüyoruz. Bu, Zeytinburnu'muza çok yakışan bir coşku. Ben katılan bütün sporculara teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Organizasyonu her geçen yıl daha da geliştirmek istediklerini belirten Arısoy, "Bizim için her yıl başlattığımız bir program haline geldi. Önümüzdeki yıl da her yıl olduğu gibi hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirerek devam edeceğiz. Katılan sporculardan dinlediğim kadarıyla Türkiye'de en iyi teşkilatlanan koşu olduğu söyleniyor. Bu onların takdiri. Biz her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışacağız. Elbette bu koşu bittikten hemen sonra önümüzdeki yarışın hazırlığına başlayacağız." diye konuştu.