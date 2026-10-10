17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 3 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Yıllar boyunca büyük bir emekle oluşturduğu koleksiyonunun bugünkü maliyetinin 3 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Erol, her geçen yıl yeni parçalarla koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.