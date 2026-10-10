Yeniçağ Gazetesi
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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı

Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki sağlık çalışanı Erdi Erol, üniversite yıllarında başladığı koleksiyon tutkusunu 3 milyon TL'yi aşan bir servete dönüştürdü. Yaklaşık bin model araba ve 500'e yakın Lego seti biriktiren Erol, şimdi Karadeniz'de müze açmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 1

17 YILLIK TUTKUSU SERVETE DÖNÜŞTÜ
Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki sağlık çalışanı Erdi Erol, üniversite yıllarında başladığı model araba biriktirme tutkusunu yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürdü. Tam 17 yıldır koleksiyonuna yeni parçalar ekleyen Erol, milyonlarca liralık bir birikim oluşturdu.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 2

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 3 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Yıllar boyunca büyük bir emekle oluşturduğu koleksiyonunun bugünkü maliyetinin 3 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirten Erol, her geçen yıl yeni parçalarla koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 3

BİN MODEL ARABA, 500 LEGO SETİ
Erdi Erol'un koleksiyonunda yaklaşık bin model araba ve 500'e yakın Lego seti bulunuyor. Birbirinden farklı tasarımlara sahip parçalar, koleksiyonun en dikkat çekici bölümlerini oluşturuyor.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 4

EVİNDE YER KALMADI
Koleksiyonu büyüdükçe evinde yer sıkıntısı yaşamaya başlayan Erol, bazı model arabalarını ve Lego setlerini kutularında saklamak zorunda kaldığını söyledi. Henüz yapımına başlayamadığı çok sayıda set de bulunuyor.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 5

EN DEĞERLİ PARÇALARINI AÇIKLADI
Koleksiyonundaki en kıymetli parçalar hakkında konuşan Erol, maddi açıdan en değerli Lego setlerinin Eyfel Kulesi ve Titanik modelleri olduğunu belirtti.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 6

HER ŞEY ÜNİVERSİTE YILLARINDA BAŞLADI
Koleksiyon merakının üniversite döneminde model arabalarla başladığını anlatan Erol, zamanla Lego setlerine de ilgi duymaya başladı. Bu merak, 17 yılın sonunda binlerce parçadan oluşan büyük bir koleksiyona dönüştü.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 7

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR
Koleksiyon tutkusunu yalnızca kendisiyle sınırlı tutmayan Erol, kurduğu marka aracılığıyla çocuklara yönelik ücretsiz etkinlikler gerçekleştiriyor. Yakın çevresindeki çocukları ağırlayarak onlara Lego sevgisini aşılamaya çalışıyor.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 8

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR
Lego yapmanın çocukların el becerilerini geliştirdiğini belirten Erol, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine de katkı sunduğunu ifade etti. Ailelere, imkânları doğrultusunda çocuklarını bu aktivitelere yönlendirmelerini tavsiye etti.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 9

ŞİMDİKİ HEDEFİ MÜZE AÇMAK
Yıllardır biriktirdiği koleksiyonunu daha geniş kitlelerle buluşturmak isteyen Erol, Karadeniz Bölgesi'nde Lego konseptli bir müze ve kafe açmayı planlıyor. Alaçatı'daki benzer bir işletmeden ilham aldığını belirten Erol, hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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17 yılda servet değerinde koleksiyon yaptı: Evine sığmıyor, değeri 3 milyon TL'yi aştı - Resim: 10

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR
Müze ve kafe projesinin maddi imkânlara bağlı olduğunu dile getiren Erol, hedefinden vazgeçmiyor. Kendi çabalarıyla ilerlediğini belirten koleksiyoner, yılların emeğini bir gün Karadeniz'de ziyaretçilere açmayı umut ediyor.

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