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Kaynak: İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. ile 17 yaşındaki Y.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Y.C. yanında bulunan bıçakla H.B.'yi sırtından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.B., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.