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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Sanık Demirkollu, savunmasında, maktul Çoban'ın intihar ettiğini öne sürdü. Silahı kendisinin ateşlemediğini, maktulün elinden almaya çalıştığını ileri süren Demirkollu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Maktulün annesi Tuba Yağmur ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.