Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Köy Garajı mevkiinde bulunan bir apartmanda arkadaşlarıyla kalan 17 yaşındaki Ali G., mutfakta doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.