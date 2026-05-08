Tekirdağ Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Bafralı Ela Uslu hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Ela’ya veda: Babanın tabut başındaki görüntüsü yürek dağladı
Tekirdağ’daki motosiklet kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Ela Uslu, memleketi Samsun Bafra’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı babanın kızının tabutunu taşıdığı anlar cenazeye katılanları derinden etkiledi.
Emekli eğitimci Ali Uslu ile Fatma Uslu'nun kızı olan Ela Uslu'nun cenazesi, Süleymanpaşa'dan alınarak Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.
17 yaşındaki Ela Uslu için ilk olarak İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra cenaze Bafra Büyük Camii'ne götürüldü.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ela Uslu'nun naaşı, Bafra Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba Ali Uslu'nun kızının tabutunu taşıdığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Cenaze törenine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Kenan Yıldızoğlu, eğitim camiası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.