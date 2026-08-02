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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Dağlı, genç yaşına rağmen ikinci kitabını okuyucularla buluşturdu. 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan Dağlı, ilk kitabında depremin izlerini anlatırken, yeni yayımlanan "Vatan Nöbetçileri" adlı eserinde Türk askerinin fedakârlıklarını ve vatan sevgisini konu aldı.

Henüz lise son sınıf öğrencisi olan Dağlı'nın başarısı, kısa sürede dikkat çekti.

DEPREMİ YAŞADI, YAŞADIKLARINI KİTABA DÖNÜŞTÜRDÜ

Furkan Dağlı, iki yıl önce kaleme aldığı "Depremin İzinde" adlı ilk kitabında 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan acıları ve kendi tanıklıklarını anlattı.

Deprem sonrası eğitimine Ankara'da devam ettiği süreçte kitabını yazdığını belirten genç yazar, yaklaşık 8 aylık yoğun çalışmanın ardından eserini yayımladığını söyledi.

İKİNCİ KİTABINI GÜVENLİK GÜÇLERİNE İTHAF ETTİ

17 yaşında tamamladığı "Vatan Nöbetçileri" isimli ikinci kitabını Türk askerine, emniyet teşkilatına, gazilere ve şehitlere ithaf ettiğini belirten Dağlı, eserin yazım sürecinin yaklaşık 7-8 ay sürdüğünü ifade etti.

Genç yazar, kitabıyla vatan uğruna fedakârlık yapan güvenlik güçlerinin mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

"VATAN UĞRUNA CAN VEREN HERKESİ HATIRLATMAK İSTEDİM"

Yeni kitabının çıkış noktasını anlatan Furkan Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güven içinde yaşamamızı sağlayan Türk askerlerimizi, emniyet teşkilatımızı, Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi, şehitlerimizi ve bu vatan uğruna can veren herkesi hatırlatmak istedim. Onlar büyük fedakârlıklarla bizleri koruyor. Bu eserimi de onlara ithafen yazdım."

HEDEFİ VATAN SEVGİSİNİ ANLATMAK

Dağlı, ikinci kitabında Türk askerinin operasyonel yaşamını, fedakârlıklarını ve zorlu şartlar altındaki mücadele ruhunu ele aldığını belirtti.

Genç yazar, eserinin özellikle vatan sevgisine ilgi duyan okurlara hitap ettiğini ifade ederken, yazmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğini söyledi. Depremzede bir öğrencinin yaşadığı zorluklara rağmen iki kitap yayımlaması ise birçok kişiye ilham veren bir başarı hikâyesi olarak öne çıktı.