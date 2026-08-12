Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen organizasyonda son 16 turuna adını yazdırdı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki beşinci maçında ev sahibi Şili karşısında 25-16, 25-15 ve 25-13'lük set sonuçlarıyla 3-0 galip geldi. Bu sonuçla 4 galibiyet ve 12 puana ulaşan Türkiye, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuvanın son 16 turunda yarın TSİ 00.00'da Japonya ile karşı karşıya gelecek.