Bu yıl 17. kez düzenlenen etkinlik, belgesel sinemasının yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla dünyanın dört bir yanından farklı ülkeleri ve kültürleri buluşturuyor.

Yarışmada eserler; Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere dört başlık altında değerlendirilecek.Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde TRT ekipleri, genç yetenekleri desteklemek için Türkiye’yi dolaştı.

Bu kapsamda 16 ilde 20 üniversiteye gidilerek tanıtım toplantıları düzenlendi ve öğrenciler bilgilendirildi.Ön eleme aşamasını geçen yapımlar, 4-7 Haziran tarihleri arasında seçici kurul tarafından incelenecek.

Kazananlar ise 7 Haziran’daki ödül töreninde duyurulacak.Yarışmadaki belgeseller üç gün boyunca izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca ustalık sınıfları, söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi profesyonel buluşmalar da yer alacak.