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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yeni ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle yapılacak. 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek ihale, internet adresinde gerçekleştirecek.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak Elektronik Satış Platformu'ndan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede olabilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması şartı gerekiyor.