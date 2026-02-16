İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Onlyfans’ adlı sosyal medya platformundan paylaşım yapan kişilere, operasyon gerçekleştirmiş, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltındaki 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN FENOMENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Tutuklanan 'fenomenlerin isimleri de belli oldu:

Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu

BEŞ FENOMEN YURT DIŞINDA



Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy ve Eda Alboya’nın cezaevinde olduğu, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Son operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Taşkın, kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini duyurmuştu. Öte yandan Taşkın hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında da yakalama kararı bulunuyordu.