17 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları: İletişimde fren zamanı

KOÇ
İş yerinde köprüleri yakmadan önce derin bir nefes alın. Bugün haklı olsanız bile üslubunuz yüzünden haksız duruma düşebilirsiniz. Stratejik davranma günü.
İş yerinde köprüleri yakmadan önce derin bir nefes alın. Bugün haklı olsanız bile üslubunuz yüzünden haksız duruma düşebilirsiniz. Stratejik davranma günü.
Cüzdanı biraz sıkı tutmakta fayda var; "indirimde" diye alacağınız şeyler bütçenizi sarsabilir. İlişkilerde ise şüpheleri kenara bırakıp ana odaklanın.
Spot ışıkları üzerinizde. Zihniniz o kadar hızlı çalışıyor ki insanların size yetişmesi zor olabilir. Fikirlerinizi satmak ve kabul ettirmek için mükemmel bir zaman.
Bugün dış dünyanın gürültüsünü kapatıp kendi içinize dönme vakti. Telefonu bir kenara bırakmak, yarım kalan kitabınızı bitirmek veya sadece hiçbir şey yapmamak ruhunuza ilaç gibi gelecek.
Grup enerjilerinden besleniyorsunuz. Eski bir dostla yapılacak kahve sohbeti, hiç beklenmedik kapılar açabilir. Fikir alışverişlerine ve kolektif işlere açık olun.
Hedef tahtasını tam ortasından vurabileceğiniz bir gün. Üzerinizdeki tembelliği atıp işe koyulursanız, üstlerinizin takdirini toplamanız çok kolay olacak.
Monotonluktan sıkıldınız. Bugün normalde izlemediğiniz bir belgeseli izlemek, farklı bir rota kullanmak veya yeni bir konu araştırmaya başlamak enerjinizi tazeleyecek.
Gözden kaçırdığınız bir fatura veya ödeme bugün önünüze gelebilir. Duygusal olarak ise kimseye eyvallahınızın olmadığı, kendi gücünüzü sonuna kadar hissettiğiniz bir gün.
İnatlaşmayı bir kenara bırakıp "biz" demeyi denemelisiniz. Partnerinizin veya ortağınızın getireceği bir teklif, ilk başta cazip gelmese de uzun vadede işinize yarayabilir.
Masadaki evrak birikmiş, yapılacaklar listesi uzamış olabilir. Bugün o listeyi eritmek için motivasyonunuz yüksek. Bedeninizi de çok fazla zorlamamaya dikkat edin.
Hayatın tadını çıkarma sırası sizde. Şans oyunları, hobiler veya flörtöz mesajlaşmalar için harika bir sinerji var. İçinizdeki çocuğun sesini dinleyin.
Dışarısı ne kadar hareketli olursa olsun, sizin canınız evde kalmak isteyecek. Evde ufak tefek dekorasyon değişiklikleri yapmak veya aileyle vakit geçirmek güven hissinizi artırır.