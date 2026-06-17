YENİÇAĞ - 17 Haziran 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ

CHP’DE YENİ KARARLAR: KADIN KOLLARI VE ANKARA İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

CHP'de aralarında Özgür Çelik'in de olduğu üç mevcut il başkanı, üç eski il başkanı disipline sevk edildi. Kadın kolları ve Ankara İl Başkanlığı fesh edildi.

CHP’de yeni kararlar: Kadın kolları ve çok sayıda il başkanlığı fesh edildiCHP’de yeni kararlar: Kadın kolları ve çok sayıda il başkanlığı fesh edildiGündem

AÇLIK GREVİNDEKİ ÖĞRETMENLER YENİÇAĞ’A KONUŞTU: TORPİL DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenleri, Ankara’daki eylemlerinin dördüncü gününde mücadelelerini sürdürdü. Açlık grevindeki üçüncü gününe giren öğretmenler, yaşadıklarını Yeniçağ'a anlattı.

Açlık grevindeki öğretmenler Yeniçağ’a konuştu: Torpil değil, hakkımızı istiyoruzAçlık grevindeki öğretmenler Yeniçağ’a konuştu: Torpil değil, hakkımızı istiyoruzGündem

ÖĞRETMENLERE BİR KEZ DAHA POLİS MÜDAHALESİ: GÖZALTILAR VAR

Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine bir kez daha müdahale edildi. Çok sayıda öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Öğretmenlere bir kez daha polis müdahalesi: Gözaltılar varÖğretmenlere bir kez daha polis müdahalesi: Gözaltılar varGündem

CHP'DE 833 DELEGENİN İMZASI GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLDİ: OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

CHP'de 81 il örgütü ve 74 il başkanı, delegelerden toplanan noter onaylı 833 "olağanüstü kurultay" imzasını Genel Merkez'e teslim etti. Özgür Özel cephesi bu imzalarla birlikte Olağanüstü Kurultay'ın zorunlu olduğunu belirtiyor.

CHP'de 833 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edildi: Olağanüstü kurultaya gidilecek mi?CHP'de 833 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edildi: Olağanüstü kurultaya gidilecek mi?Gündem

YARGITAY ÜYELİKLERİ SİLDİ: CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 129'A DÜŞTÜ

Yargıtay, 10 Haziran'da CHP'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştü.

Yargıtay üyelikleri sildi: CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştüYargıtay üyelikleri sildi: CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştüGündem

MİT'TEN IŞİD OPERASYONU: ABU UBEYDE KOD ADLI AHMET KAZANCI YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı, IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

MİT'ten IŞİD operasyonu: Abu Ubeyde kod adlı Ahmet Kazancı yakalandıMİT'ten IŞİD operasyonu: Abu Ubeyde kod adlı Ahmet Kazancı yakalandıGündem
YENİÇAĞ

HERKESTEN ÖNCE TÜRKİYE'DEYDİLER: İSTANBUL’DA “TAÇLANDIRILAN VOR” MAFYA KRALINA 9 YIL HAPİS

UTKU BEYCAN

İstanbul’da "kanun hırsızı” ilan edilen mafya lideri Zaur Şipilov, Rusya'da 9 yıl hapse çarptırıldı. Türkiye'de en erken faaliyete başlayan küresel mafya aktörlerinden “vorlar” hakkındaki haberler azalmış olsa da Prof. Dr. Federico Varese, bu durumun Türkiye'yi rahatlatmaması gerektiğini söyledi.

Herkesten önce Türkiye'deydiler: İstanbul’da “taçlandırılan vor” mafya kralına 9 yıl hapisHerkesten önce Türkiye'deydiler: İstanbul’da “taçlandırılan vor” mafya kralına 9 yıl hapisYeniçağ Özel

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NİMET ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

FATİH ERGİN

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa ettiİstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa ettiGündem
YENİÇAĞ

GİTME SANA MUHTACIM… / FATİH ERGİN

Bu köşenin müdavimleri bilirler.

Türkiye’nin ahval ve şeraitinden yakaladığım kesitleri şarkılar, filmler veya romanlarla anlatmayı fırsatını bulduğumda asla kaçırmam.

Yine böyle bir fırsat geçti elime. Hadi yine iyisiniz; bu sefer hem şarkılı hem şiirli bir anlatım olacak…

Gitme sana muhtacım…Gitme sana muhtacım…Gündem
YENİÇAĞ

RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TÜRKİYE VE NATO AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, ülkesi ile Türkiye'nin ilişkilerini değerlendirdiği açıklamasında "Türkiye’nin NATO tercihine saygı duyuyoruz" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye ve NATO açıklamasıRusya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye ve NATO açıklamasıGündem

İSRAİLLİ BAKANDAN BOMBA İTİRAF: GİZLİ OPERASYONLARI AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dünyada sadece kendilerinin tanıdığı Somaliland ile uzun yıllardır gizli operasyonlarda iş birliği yürüttüklerini açıkladı. Katz, iki taraf arasındaki güvenlik ortaklığının daha üst seviyeye taşınacağını belirtti.

İsrailli bakandan bomba itiraf: Gizli operasyonları açıkladıİsrailli bakandan bomba itiraf: Gizli operasyonları açıkladıDünya

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ: ONLARI TEKRAR VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken "İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vururuz" çıkışı geldi.

Trump yine tehdit etti: Onları tekrar vururuzTrump yine tehdit etti: Onları tekrar vururuzDünya

BBC 550 KİŞİ İŞTEN ÇIKARACAK: İŞTE SEBEBİ

İngiliz yayın devi BBC, maliyetleri düşürmek için 550 çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Karar kapsamında bazı programların da yayından kaldırılması bekleniyor.

BBC 550 kişi işten çıkaracak: İşte sebebiBBC 550 kişi işten çıkaracak: İşte sebebiGündem
YENİÇAĞ

ABD'DEKİ HALKBANK DAVASI 9 YIL SONRA DÜŞTÜ

ABD'de 9 yıldır süren Halkbank davası düştü. Gelen haberlerin ardından Halkbank hisse senetleri sert yükseldi.

ABD'de Halkbank davasında karar çıktıABD'de Halkbank davasında karar çıktıEkonomi

FİTCH RAPORU GÜNCELLEDİ: TÜRKİYE İÇİN KARA HABERİ VERDİ

Fitch Ratings, Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada bankacılık, sigorta ve finans sektörlerine yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Fitch raporu güncelledi: Türkiye için kara haberi verdiFitch raporu güncelledi: Türkiye için kara haberi verdiEkonomi

TÜRKİYE'NİN PETROL İTHALATI NİSANDA YÜZDE 12,6 AZALDI

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu.

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 12,6 azaldıTürkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 12,6 azaldıEkonomi

TÜİK, NİSAN AYI HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ ARTTI

TÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. isan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hizmet endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi.

TÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi arttıTÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi arttıEkonomi
YENİÇAĞ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olduŞampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olduSpor

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olduBaşakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olduSpor

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU: İŞTE MAÇLARIN TARİHİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihiBeşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu: İşte maçların tarihiSpor
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