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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 17 Haziran 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

CHP’DE YENİ KARARLAR: KADIN KOLLARI VE ANKARA İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

CHP'de aralarında Özgür Çelik'in de olduğu üç mevcut il başkanı, üç eski il başkanı disipline sevk edildi. Kadın kolları ve Ankara İl Başkanlığı fesh edildi.

AÇLIK GREVİNDEKİ ÖĞRETMENLER YENİÇAĞ’A KONUŞTU: TORPİL DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenleri, Ankara’daki eylemlerinin dördüncü gününde mücadelelerini sürdürdü. Açlık grevindeki üçüncü gününe giren öğretmenler, yaşadıklarını Yeniçağ'a anlattı.

ÖĞRETMENLERE BİR KEZ DAHA POLİS MÜDAHALESİ: GÖZALTILAR VAR

Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin eylemine bir kez daha müdahale edildi. Çok sayıda öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

CHP'DE 833 DELEGENİN İMZASI GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLDİ: OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

CHP'de 81 il örgütü ve 74 il başkanı, delegelerden toplanan noter onaylı 833 "olağanüstü kurultay" imzasını Genel Merkez'e teslim etti. Özgür Özel cephesi bu imzalarla birlikte Olağanüstü Kurultay'ın zorunlu olduğunu belirtiyor.

YARGITAY ÜYELİKLERİ SİLDİ: CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 129'A DÜŞTÜ

Yargıtay, 10 Haziran'da CHP'de ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştü.

MİT'TEN IŞİD OPERASYONU: ABU UBEYDE KOD ADLI AHMET KAZANCI YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı, IŞİD terör örgütünün sözde Horasan Vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

HERKESTEN ÖNCE TÜRKİYE'DEYDİLER: İSTANBUL’DA “TAÇLANDIRILAN VOR” MAFYA KRALINA 9 YIL HAPİS

UTKU BEYCAN

İstanbul’da "kanun hırsızı” ilan edilen mafya lideri Zaur Şipilov, Rusya'da 9 yıl hapse çarptırıldı. Türkiye'de en erken faaliyete başlayan küresel mafya aktörlerinden “vorlar” hakkındaki haberler azalmış olsa da Prof. Dr. Federico Varese, bu durumun Türkiye'yi rahatlatmaması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NİMET ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

FATİH ERGİN

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

GİTME SANA MUHTACIM… / FATİH ERGİN

Bu köşenin müdavimleri bilirler.

Türkiye’nin ahval ve şeraitinden yakaladığım kesitleri şarkılar, filmler veya romanlarla anlatmayı fırsatını bulduğumda asla kaçırmam.

Yine böyle bir fırsat geçti elime. Hadi yine iyisiniz; bu sefer hem şarkılı hem şiirli bir anlatım olacak…

DÜNYA YENİÇAĞ

RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TÜRKİYE VE NATO AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, ülkesi ile Türkiye'nin ilişkilerini değerlendirdiği açıklamasında "Türkiye’nin NATO tercihine saygı duyuyoruz" dedi.

İSRAİLLİ BAKANDAN BOMBA İTİRAF: GİZLİ OPERASYONLARI AÇIKLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dünyada sadece kendilerinin tanıdığı Somaliland ile uzun yıllardır gizli operasyonlarda iş birliği yürüttüklerini açıkladı. Katz, iki taraf arasındaki güvenlik ortaklığının daha üst seviyeye taşınacağını belirtti.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ: ONLARI TEKRAR VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken "İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vururuz" çıkışı geldi.

BBC 550 KİŞİ İŞTEN ÇIKARACAK: İŞTE SEBEBİ

İngiliz yayın devi BBC, maliyetleri düşürmek için 550 çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Karar kapsamında bazı programların da yayından kaldırılması bekleniyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

ABD'DEKİ HALKBANK DAVASI 9 YIL SONRA DÜŞTÜ

ABD'de 9 yıldır süren Halkbank davası düştü. Gelen haberlerin ardından Halkbank hisse senetleri sert yükseldi.

FİTCH RAPORU GÜNCELLEDİ: TÜRKİYE İÇİN KARA HABERİ VERDİ

Fitch Ratings, Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada bankacılık, sigorta ve finans sektörlerine yönelik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

TÜRKİYE'NİN PETROL İTHALATI NİSANDA YÜZDE 12,6 AZALDI

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu.

TÜİK, NİSAN AYI HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ ARTTI

TÜİK, Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. isan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hizmet endeksi yüzde 2,2 artış gösterdi.

SPOR YENİÇAĞ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU: İŞTE MAÇLARIN TARİHİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.