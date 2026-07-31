17 bin dolara yapay zekalı elektrikli SUV: Yenilenen Deepal S05 ön satışta

Changan’ın elektrikli araç kanadını oluşturan Deepal, küresel çapta aylık 30 bin civarında satış başarısı yakalayan S05 modelinin güncellenen versiyonunu ön satışa çıkardı. Beş ayrı donanım seçeneğiyle tüketicilere sunulan modelin ön satış fiyat aralığı 17 bin 600 dolar ile 22 bin 300 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Araç, 6 Ağustos itibarıyla pazardaki yerini alacak.