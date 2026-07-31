Changan’ın elektrikli araç kanadını oluşturan Deepal, küresel çapta aylık 30 bin civarında satış başarısı yakalayan S05 modelinin güncellenen versiyonunu ön satışa çıkardı. Beş ayrı donanım seçeneğiyle tüketicilere sunulan modelin ön satış fiyat aralığı 17 bin 600 dolar ile 22 bin 300 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Araç, 6 Ağustos itibarıyla pazardaki yerini alacak.
17 bin dolara yapay zekalı elektrikli SUV: Yenilenen Deepal S05 ön satışta
Yenilenen Deepal S05 SUV, LiDAR sensörü, 3nm çipli kokpiti ve DeepSeek-R1 yapay zeka entegrasyonuyla ön satışa sunuldu. Elektrikli model, 6 Ağustos'ta resmi olarak pazara çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Mevcut kapalı ön ızgara mimarisini muhafaza eden yeni Deepal S05, "uçan gölge" olarak adlandırılan akıcı tasarım yaklaşımını ve taç yaprağı biçimindeki "Deepal Eye" LED far düzenini öne çıkarıyor. Çerçevesiz kapı yapısı, yarı gizli tutamaklar, krom detaylarla desteklenmiş gövde korumaları ve yenilenen 18 inçlik alaşım jantlar aracın dış görünümünü tamamlıyor.
"Yüzen Yıldız Gemisi" konseptiyle şekillenen iç mekanda deri kaplamalar ve ahşap dokulu paneller dikkat çekiyor. Gizlenen havalandırma çıkışları, fiziksel kapı kolları ve 256 renkli ortam aydınlatmasının yer aldığı kabinin merkezinde 15,6 inç büyüklüğünde, 2,5K çözünürlük sunan yüzen multimedya ekranı konumlanıyor.
Donanım listesinin üst seviyelerinde tavan bölgesine yerleştirilen LiDAR sensörü ve 26 farklı yüksek hassasiyetli algılayıcı görev yapıyor. Söz konusu donanımlar; otoyol sürüşü, şehir içi kullanım ve otomatik park imkanı tanıyan 90'dan fazla işleve sahip SDA Pilot akıllı sürüş altyapısına veri sağlıyor.
Otomotiv standartlarına uygun 3nm mimarili yeni nesil çipten güç alan akıllı kokpitteki Deepal OS işletim sistemi, DeepSeek-R1 yapay zeka altyapısıyla entegre şekilde çalışıyor. Altyapı, gerçek zamanlı yol görünümü sağlayan "dört harita birleşimi" şerit seviyeli navigasyon özelliğine de imkan veriyor.
Kabin genelinde 37 ayrı saklama noktası barındıran model, 492 litrelik çift katmanlı bagaj kapasitesinin yanında 159 litrelik geniş bir ön bagaj alanı sunuyor.
Tamamen elektrikli versiyonun arka bölümünde konumlandırılan XTDM67 kodlu sabit mıknatıslı senkron motor, 272 beygir (202 kW) güç üretiyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaşıyor.
CATL imzasını taşıyan hücreler ve markanın "Altın Çan" batarya teknolojisiyle donatılan S05, CLTC normlarına göre 520 km ve 620 km menzil seçenekleri sağlıyor. 3C hızlı şarj yeteneği sunan modelin bataryası, yüzde 30 seviyesinden yüzde 80 doluluğa 15 dakika içinde erişebiliyor.