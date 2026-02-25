

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Hakkında 17 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yakalandı.

Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 17 ayrı suçtan hakkında toplam 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.