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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Çok sayıda mahallede yapılan uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ağır yaptırımlar uygulandı.

Denetimler; Beyazlar, Konak, Kolejtepe, Yukarıbayır, Çamlıca, Nuripazarbaşı, Kıbrıs, Düztepe, Karşıyaka, Hacıbaba, Mevlana, Merveşehir, Boyno ve Kayaönü mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

168 SÜRÜCÜYE 3 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Trafik ekiplerinin kontrollerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 168 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 3 milyon 44 bin 638 lira idari para cezası kesildi.

44 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimler kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 44 motosiklet de trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyulmasını artırmak amacıyla motosiklet denetimlerinin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.