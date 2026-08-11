165 yıllık dünya devi küçülüyor: Binlerce çalışan işten çıkartılacak

Resmi Açıklama ve Detaylar İçin Gözler Önümüzdeki Günlerde

Küçülme planından hangi departmanların tam olarak ne oranda etkileneceği ve işten çıkarmaların takvimi henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylı ve resmi tablonun önümüzdeki günlerde şirket yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.