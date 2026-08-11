ABD ve Avrupa Pazarlarını Kapsayan Radikal Küçülme
İngiliz tütün devi Imperial Brands, küresel ölçekteki en kritik pazarları arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.
165 yıllık dünya devi küçülüyor: Binlerce çalışan işten çıkartılacak
Küresel çapta faaliyet gösteren Imperial Brands, maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını sadeleştirmek amacıyla binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...Kaynak: Diğer
ABD ve Avrupa Pazarlarını Kapsayan Radikal Küçülme
Amaç: Maliyet Optimizasyonu ve Sadeleşme
Bloomberg News’in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre bu radikal adım; şirketin operasyonel maliyetlerini optimize etme, karar alma süreçlerini hızlandırma ve kurumsal yapısını daha sade bir hale getirme stratejisinin ana parçası.
Değişen Pazar Dinamiklerine Uyum Hamlesi
Şirketin başlattığı geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin temelinde, tütün sektöründe hızla değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak ve küresel arenadaki rekabet gücünü koruyup artırmak yatıyor.
Bilanço Baskısı Operasyonları Yeniden Şekillendiriyor
Dünya genelinde tütün ürünlerine yönelik artan düzenlemeler ve değişen tüketici alışkanlıkları, dev üreticileri daha esnek ve düşük maliyetli iş modellerine yönelmeye zorluyor. Imperial Brands da bu dönüşümün bir parçası olarak kadrolarında daralmaya gidiyor.
Resmi Açıklama ve Detaylar İçin Gözler Önümüzdeki Günlerde
Küçülme planından hangi departmanların tam olarak ne oranda etkileneceği ve işten çıkarmaların takvimi henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylı ve resmi tablonun önümüzdeki günlerde şirket yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.