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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında polis ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamaya 164 polis katıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde kent genelinde çok sayıda iş yeri, metruk bina, araç ve şahıs kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 20 iş yeri, 27 metruk bina, 477 araç ve 1.545 kişi denetlendi. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken, çeşitli eksiklikleri tespit edilen 7 araç trafikten men edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelindeki denetim ve uygulamaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.