Avrupa tekstil sektöründe derinleşen ekonomik kriz, Almanya'nın asırlık devlerini birer birer dize getiriyor. Ülkenin en köklü tekstil ve moda markalarından biri olan Eterna’nın resmen iflas bayrağını çektiği ve haziran ayı sonuna kadar tüm faaliyetlerine son vereceği duyuruldu. Öte yandan, bir diğer asırlık tekstil üreticisi Domino’nun da kapılarını kapatacağı açıklandı.

163 YILLIK MODA DEVİNE KİLİT VURULUYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Passau kenti merkezli olan ve temelleri 1863 yılına dayanan Eterna’nın, haziran ayının sonuna kadar tüm üretim tesislerini ve satış mağazalarını kapatması kesinleşti.

Sadece Almanya’da değil, dünyanın birçok ülkesinde de geniş bir pazar payına ve üretim ağına sahip olan gömlek ve moda devinin bu kararı sektörde şok etkisi yarattı.

Şirketin iflas sürecinin kesinleşmesiyle birlikte Passau'daki genel merkezde görev yapan 400 personelin işine son verilirken; Almanya genelindeki 34 mağazada bulunan stokların, nakde çevrilebilmesi adına adeta yok fiyatına elden çıkarılmaya başlandığı bildirildi.

BİR KÖTÜ HABER DE DOMİNO'DAN

Alman tekstil sektörüne darbe vuran ikinci haber ise Saksonya eyaletinden geldi. Grossschönau kentinde faaliyet gösteren köklü tekstil firması Domino’nun da haziran ayının başında kepenk kapatacağı resmen ilan edildi.

1900’lü yılların hemen başında masa örtüsü imalatıyla ticari hayatına adım atan, zaman içerisinde ürün yelpazesini genişleterek tren ve uçak koltuk örtüleri ile çarşaf üretimine kadar uzanan geniş bir alanda hizmet veren Domino’nun tasfiye edilmesiyle birlikte, 150’den fazla çalışan işsizler ordusuna katılacak.

Ekonomik durgunluk, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle ayakta kalmayı başaramayan bu iki asırlık markanın vedası, Alman sanayisindeki krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.