Atatürk’le ilgili her yeni bir kitap çıktığını görenlerin aklından, “Atatürk hakkında yazılmayan kaldı mı?” sorusu geçebilir. Genç araştırmacı yazar Baran Aydın bugüne kadar yayınlanan toplam 7 kitabıyla Atatürk hakkında yeteri kadar işlenmemiş ve bilinmeyen daha çok şeyin yazılmamış olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce kaleme aldığı ve büyük ilgi gören; Atatürk’ün Gizli Vasiyeti, 10’lar Konseyi, Ay Yıldız Teşkilatı, Hankâh, Atatürk’ün Sırrı Ötüken, Atatürk’ün Tanrısı kitaplarının ardından Baran Aydın’ın bu alandaki yeni çalışması da okurla buluştu. Baran Aydın, “Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Forsu ve 16 Türk Devleti” adlı yeni kitabında da “Atalar Öğretisi”nin şifrelerini çözmeyi sürdürüyor. 16 yıldızla kuşatılmış 16 köşeli ihtişamlı bir yıldızdan oluşan Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun, yalnızca bir çağın değil; geçmişle bugün arasında kurulan, Türk’e ait saklı ve muhteşem tüm çağların hafızasını

taşımakta olduğunu vurgulayan Baran Aydın tespitlerini şöyle sürdürüyor:

“Türk devletlerinde kullanılan sembol ve simgeler bazen bir çağın hafızasını bazense Türk’ün mührünü vurduğu tüm çağların hafızasını taşır. Türk devlet geleneğinin sürekliliğini, tarih bilincini ve egemenlik fikrini tek bir sembol altında toplayan Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun, uzun yıllar boyunca kökenleri ve mazisi araştırılmış ancak neticede belge değil, kişiler ve kurumların yetersiz yorumları ön plana çıkarılmıştır.

Bu çalışma, forsun merkezindeki güneşin manası ve çevresindeki 16 yıldızın Türkiye Cumhuriyeti’ni ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletini simgelediği kabulünü tamamen yıkarak, Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun dayandığı tarihsel zemini, Atatürk dönemine ait birincil bir kaynak üzerinden yeniden ve daha sağlam biçimde ortaya koymaktadır. Böylece Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun anlam dünyası ve 16 Türk devletine ait tek doğru liste, tarihsel bağlamı içinde ilk kez açık ve tutarlı bir şekilde gün yüzüne çıkmaktadır.”

Bu kitabının Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilk kez düşülmüş kalıcı ve sessiz bir not olduğunu belirten Baran Aydın çalışmasının ana fikri konusunda da şunları söylüyor:

“Kitabımın konusu, Türk’ün Ata’sı Atatürk’ün, en değer verdiği ve özenerek inşa ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının derin köklerinin, mazideki temellerinin sembolik ifadesi olan Cumhurbaşkanlığı Forsu’dur. Forsa ait Türk tarihinde ilk kez dile getirilen belge ve bilgiler neticesinde, Atatürk’ün, Cumhurbaşkanlığı Forsu’na işlediği Türklüğü günbatımından kurtaran derin anlam ve bu anlamın Atatürk Öğretisi kapsamındaki önemi anlaşılacaktır. Bu dile getirilişin zamanlaması planlı, yazgısı ise Oğuz Kağan’ın yaktığı ateşi tekrar kor haline getiren Yüce Atatürk’ün şu sözleriyle mühürlenmiştir: Görevim bitmemiştir, bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir.”

DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY

Epstein skandalı dünyayı dehşete düşürürken sapık çetenin mağdurlarından Virginia Roberts Giuffre’nin kitaplaşan sarsıcı anıları gündem oldu. Hasan Erel’in Türkçe’ye çevirdiği, dünyada çok satanlar listesinde yer alan “Hiç Kimsenin Kızı” adlı kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi yayımladı. Dünya Virginia Roberts Giuffre’yi, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’e karşı başlattığı hukuki mücadeleyle tanıdı. Konuşma kararıyla her iki seri istismarcının da hapse girmesinde önemli rol oynayan Giuffre; Prens Andrew’la çekilen fotoğrafıyla medyanın tartışmasız en çok konuştuğu isimlerden biriydi. Çünkü tek kare fotoğrafla tuğladan bir taş çekilmiş, sarsılmaz denilen itibarlar yerle yeksan olmuştu.

Ancak Giuffre’nin hikâyesi, şimdiye dek hiç kendi sözleriyle, eksiksiz biçimde anlatılmamıştı. Ta ki acı hatıraları kitaplaşana kadar…

Giuffre, Nisan 2025’te yaşamına son verdi. Ardında, ölümünden önceki yıllarda kaleme aldığı ve yayımlanmasını açıkça istediği bir anı kitabı bıraktı.

“Hiç Kimsenin Kızı”, sıradan bir çocuğun olağanüstü zorluklarla yüzleşen bir kadına dönüşmesinin sürükleyici ve güçlü hikâyesi... Giuffre kaleme aldığı anılarında, Epstein ve Maxwell’in aracılığıyla birçok nüfuzlu erkeğin kendisine ve başka kadınlara uyguladığı sistematik istismarı gerçeğin yalın sertliğiyle ifşa ediyor.

