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Kaynak: DHA

Midyat’ın Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alan ve bölgenin köklü tarihine tanıklık eden Mor Kuryakos Kilisesi’nde tarihi bir gün yaşandı. Restorasyonu tamamlanan kilise, Mor Kuryakos Günü ile eş zamanlı olarak düzenlenen törenle cemaatine kavuştu.

DUALAR VE İLAHİLERLE YENİDEN KUTSANDI

Metropolitler ve din adamlarının Süryanice ilahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirdiği girişle başlayan program, duygusal anlara sahne oldu. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ile Belçika, Fransa ve Lüksemburg Metropoliti Mor Gevargis Gauriye’nin riyaset ettiği ayin, yaklaşık 4 saat sürdü. Tarihi dokusu korunan kilisede İncil’den bölümler okunarak yapı yeniden kutsandı.

"BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR SEVİNÇ"

Törenin ardından düzenlenen etkinlikte konuşan Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, restorasyonun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi: "1600 yıllık bir geçmişe sahip olan bu yapının restorasyonu bölge için büyük bir önem taşıyor. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen vatandaşlarımızla burada buluşmak çok büyük bir sevinç. Hedefimiz, kilisenin en kısa sürede turizme kazandırılarak bölge ekonomisine ve kültürüne katkı sunmasıdır."

50 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün ise 50 yıl aradan sonra kilisede ibadet etmenin heyecanını paylaştı: "50 yıl önce burayı terk eden cemaatin tekrar döneceğine ihtimal verilmiyordu. Bugün burada yeniden toplanmak, kilisenin yenilenme duasını yapmak ve Aziz Mor Kuryakos’u anmak bizler için tarifi zor bir mutluluk."

Program, kız ilahi korosunun seslendirdiği ezgiler ve restorasyona emek verenlere takdim edilen plaketlerin ardından sona erdi. Tarihi yapının, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından bölge turizminin yeni çekim noktalarından biri olması bekleniyor.