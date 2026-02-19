ABD’in indirimli giyim perakendecilerinden biri olan Gabe's finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflas bayrağını çekme aşamasına geldi.
160 şubesi olan giyim şirketi iflas eşiğinde: Atılan adımlar bile merhem olmadı
ABD’li giyim devi Gabe's finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflas bayrağını çekme aşamasına geldi.Derleyen: Süleyman Çay
Uluslararası kredi değerlendiriciler Fitch, Moody's ve S&P Global, Gabe's'in kredi notlarını düşürdü. Şirket riskli kategorilere girdi.
Fitch, firma için "Tier 1 Market Concern" sınıfı uyarısı verirken Moody's "Caa3", S&P Global ise "CCC" notunu verdi.
Sektör analistleri bu notların, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığını söylüyor.
Geçen yaz borç azaltma ve yeniden finansman için mahkeme dışı bir yapılandırma sürecine giren Gabe's, yaklaşık 115 milyon dolar borç hafifletilmiş ve 55 milyon dolar yeni finansman uygulamıştı.
Uzmanlar bu adımların finansal kırılganlığı tam olarak gidermeye yetmediğini aktarıyor. Uzmanlar, yoğun rekabet ve daralan kâr marjlarının Gabe's üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.