19 Şubat 2026 Perşembe
160 şubesi olan giyim şirketi iflas eşiğinde: Atılan adımlar bile merhem olmadı

ABD’li giyim devi Gabe's finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflas bayrağını çekme aşamasına geldi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
ABD’in indirimli giyim perakendecilerinden biri olan Gabe's finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflas bayrağını çekme aşamasına geldi.

Uluslararası kredi değerlendiriciler Fitch, Moody's ve S&P Global, Gabe's'in kredi notlarını düşürdü. Şirket riskli kategorilere girdi.

Fitch, firma için "Tier 1 Market Concern" sınıfı uyarısı verirken Moody's "Caa3", S&P Global ise "CCC" notunu verdi.

Sektör analistleri bu notların, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığını söylüyor.

Geçen yaz borç azaltma ve yeniden finansman için mahkeme dışı bir yapılandırma sürecine giren Gabe's, yaklaşık 115 milyon dolar borç hafifletilmiş ve 55 milyon dolar yeni finansman uygulamıştı.

Uzmanlar bu adımların finansal kırılganlığı tam olarak gidermeye yetmediğini aktarıyor. Uzmanlar, yoğun rekabet ve daralan kâr marjlarının Gabe's üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
