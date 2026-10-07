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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere’de yüksek servet sahibi kişilere yönelik vergi politikaları, ülkenin zenginler açısından cazibesini tartışmaya açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, son iki yıllık dönemde ülkeyi terk eden ya da İngiltere’deki ekonomik varlığını önemli ölçüde azaltan ultra zenginlerin kontrolündeki toplam servet 160 milyar doları buldu.

Sermaye sahiplerinin adres değiştirmesinde vergi sisteminde yapılan değişiklikler öne çıktı. Özellikle yabancı varlıklı kişilere yönelik "non-dom" statüsünün kaldırılması, İngiltere’de uzun süredir devam eden vergi avantajlarının sona ermesi anlamına geldi.

YENİ ADRESLER MONAKO VE İSVİÇRE OLDU

Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, daha önce uzun süre uygulanan söz konusu vergi avantajlarını ortadan kaldırdı. Değişikliğin ardından bazı milyarder ve milyonerlere Monako, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan yeni yaşam merkezleri olarak öne çıktı.

Ülke değiştiren varlıklı kişiler arasında uluslararası tanınırlığa sahip iş insanları da bulunuyor. Finans ve yatırım dünyasındaki bazı yöneticilerin İngiltere dışına taşınması, Londra’nın yüksek servet sahipleri için küresel bir çekim merkezi olma özelliğinin zayıflayıp zayıflamadığı sorusunu gündeme getirdi.

VERGİ KAYBININ YANI SIRA LÜKS SEKTÖR DE BASKI ALTINDA

Zengin nüfustaki azalışın etkisinin yalnızca devletin vergi gelirleriyle sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Londra’da yüksek gelir grubuna hizmet veren gayrimenkul ve restoran piyasasında hareketliliğin gerilediği ifade ediliyor.

İngiltere açısından tabloyu önemli hale getiren unsurlardan biri de en zengin kesimin vergi gelirlerindeki payı. Ülkede gelir düzeyi en yüksek yüzde 1’lik grup, toplam gelir vergisinin yaklaşık yüzde 27’sini ödüyor. Bu nedenle varlıklı kişilerin ülke dışına yönelmesi, kamu gelirlerinin geleceği bakımından tartışma yaratıyor.

MİLYONER NÜFUSUNUN AZALABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

UBS tarafından açıklanan veriler de İngiltere’deki milyoner sayısında önümüzdeki yıllarda düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Mevcut vergi politikalarının değiştirilmemesi durumunda sermaye çıkışının devam etmesi bekleniyor.