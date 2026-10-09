160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor

Sektör temsilcilerine göre küresel ticaretteki büyümenin devam etmesi halinde uluslararası sürücü ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu nedenle gerekli ehliyet ve belgelere sahip sürücüler firmalar tarafından yoğun şekilde aranıyor.