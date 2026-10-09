Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor

160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor

Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan firmalar maaşları yükseltmeye başladı. Üniversite diploması şartı bulunmayan ve aylık kazancın maaş ile harcırahlarla 160 bin TL'yi aşabildiği iş koluna gençlerin ve masa başı çalışanların ilgisi arttı.

Kaynak: Diğer
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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 1

Sözcü'nün haberine göre iş dünyasında kalifiye eleman bulma sorunu bazı mesleklerde maaşların hızla yükselmesine neden oldu. Özellikle küresel ticaretin hareketlenmesi ve ihracattaki artışla birlikte firmalar, ihtiyaç duydukları çalışanları bulmakta zorlanmaya başladı.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 2

Eleman açığını kapatmak isteyen şirketler ise çözümü maaşları artırmakta buldu. Bazı çalışanların maaş ve harcırahlarla birlikte aylık gelirinin 160 bin TL sınırını aştığı belirtiliyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 3

ELEMAN BULAMAYAN FİRMALAR MAAŞLARI ARTIRDI

Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında devam eden ticaret, bu alanda çalışan personele olan ihtiyacı da artırdı. Firmalar yüksek maaşlara rağmen ihtiyaç duydukları niteliklere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 4

İşin zorlu şartları da eleman açığının nedenleri arasında yer alıyor. Günler süren yolculuklar, gümrük kapılarındaki yoğunluk ve farklı ülkelerdeki yol kurallarına hakim olma zorunluluğu çalışanların önemli sorumluluklar üstlenmesini gerektiriyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 5

AYLIK KAZANÇ 160 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Bu işi yapanların kazancı yalnızca maaşla sınırlı kalmıyor. Yurt dışı görevlerinde alınan döviz bazlı harcırahlar da gelire ekleniyor. Böylece bazı çalışanların aylık toplam kazancı 160 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 6

Yüksek kazançlar, mesleğe olan ilgiyi de artırdı. Özellikle gençlerin yanı sıra masa başında çalışan bazı kişilerin de yeni bir iş fırsatı olarak bu alana yöneldiği belirtiliyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 7

GEREKLİ BELGELER İÇİN KURSLARA YÖNELDİLER

Mesleğe adım atmak isteyenlerin belirli belgeleri alması gerekiyor. Bu nedenle özel sürücü kurslarında C ve CE sınıfı ehliyet ile SRC3 Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı belgesi almak isteyenlerin sayısında yoğunluk yaşanıyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 8

Gerekli şartları tamamlayan çalışanların kısa sürede uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda iş imkanı bulabildiği ifade ediliyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 9

İŞTE 160 BİN TL KAZANDIRAN O MESLEK

Yüksek maaşlarla gündeme gelen meslek uluslararası TIR şoförlüğü. Lojistik firmaları, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya hatlarında görev yapabilecek sürücü bulmakta zorlanıyor.

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160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor - Resim: 10

Sektör temsilcilerine göre küresel ticaretteki büyümenin devam etmesi halinde uluslararası sürücü ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu nedenle gerekli ehliyet ve belgelere sahip sürücüler firmalar tarafından yoğun şekilde aranıyor.

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