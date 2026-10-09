Sözcü'nün haberine göre iş dünyasında kalifiye eleman bulma sorunu bazı mesleklerde maaşların hızla yükselmesine neden oldu. Özellikle küresel ticaretin hareketlenmesi ve ihracattaki artışla birlikte firmalar, ihtiyaç duydukları çalışanları bulmakta zorlanmaya başladı.
160 bin TL maaşı duyan gençler bu işe yöneliyor: Diploma şartı aranmıyor
Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan firmalar maaşları yükseltmeye başladı. Üniversite diploması şartı bulunmayan ve aylık kazancın maaş ile harcırahlarla 160 bin TL'yi aşabildiği iş koluna gençlerin ve masa başı çalışanların ilgisi arttı.Kaynak: Diğer
Eleman açığını kapatmak isteyen şirketler ise çözümü maaşları artırmakta buldu. Bazı çalışanların maaş ve harcırahlarla birlikte aylık gelirinin 160 bin TL sınırını aştığı belirtiliyor.
ELEMAN BULAMAYAN FİRMALAR MAAŞLARI ARTIRDI
Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında devam eden ticaret, bu alanda çalışan personele olan ihtiyacı da artırdı. Firmalar yüksek maaşlara rağmen ihtiyaç duydukları niteliklere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor.
İşin zorlu şartları da eleman açığının nedenleri arasında yer alıyor. Günler süren yolculuklar, gümrük kapılarındaki yoğunluk ve farklı ülkelerdeki yol kurallarına hakim olma zorunluluğu çalışanların önemli sorumluluklar üstlenmesini gerektiriyor.
AYLIK KAZANÇ 160 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Bu işi yapanların kazancı yalnızca maaşla sınırlı kalmıyor. Yurt dışı görevlerinde alınan döviz bazlı harcırahlar da gelire ekleniyor. Böylece bazı çalışanların aylık toplam kazancı 160 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.
Yüksek kazançlar, mesleğe olan ilgiyi de artırdı. Özellikle gençlerin yanı sıra masa başında çalışan bazı kişilerin de yeni bir iş fırsatı olarak bu alana yöneldiği belirtiliyor.
GEREKLİ BELGELER İÇİN KURSLARA YÖNELDİLER
Mesleğe adım atmak isteyenlerin belirli belgeleri alması gerekiyor. Bu nedenle özel sürücü kurslarında C ve CE sınıfı ehliyet ile SRC3 Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı belgesi almak isteyenlerin sayısında yoğunluk yaşanıyor.
Gerekli şartları tamamlayan çalışanların kısa sürede uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda iş imkanı bulabildiği ifade ediliyor.
İŞTE 160 BİN TL KAZANDIRAN O MESLEK
Yüksek maaşlarla gündeme gelen meslek uluslararası TIR şoförlüğü. Lojistik firmaları, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya hatlarında görev yapabilecek sürücü bulmakta zorlanıyor.
Sektör temsilcilerine göre küresel ticaretteki büyümenin devam etmesi halinde uluslararası sürücü ihtiyacının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu nedenle gerekli ehliyet ve belgelere sahip sürücüler firmalar tarafından yoğun şekilde aranıyor.