Gıda sektöründe faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. İflasın eşiğindeki şirketin başvurusu İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.
16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar
İzmir’de 2010 yılında kurulan ve kuruyemiş sektöründe perakende ile e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş’in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. İflasın eşiğindeki şirket hakkındaki ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi.Dilek Taşdemir
Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından iflas etmek üzere olan Ege Park Kuruyemiş’in konkordato talebinin reddine karar verdi.
İHTİYATİ TEDBİRLER KALDIRILDI
Mahkemenin kararıyla birlikte şirket hakkında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirler de kaldırıldı. Konkordato sürecinde görev yapan komiserin görevi ise verilen kararla birlikte sona erdi.
Böylece Ege Park Kuruyemiş açısından konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.
2010 YILINDA İZMİR'DE KURULMUŞTU
2010 yılında İzmir’de kurulan Ege Park Kuruyemiş, uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, kuruyemiş ürünlerinin yanı sıra perakende ve e-ticaret kanalları üzerinden tüketicilere hizmet sunuyor.
Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte şirketin önündeki hukuki süreç de önem kazandı.
KARARA İTİRAZ YOLU AÇIK
Mahkemenin kararına karşı, kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren kanunda öngörülen süre içerisinde istinaf yoluna başvurulabilecek.
İflasın eşiğindeki Ege Park Kuruyemiş açısından verilen kararın ardından şirketin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.