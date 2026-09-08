Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar

16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar

İzmir’de 2010 yılında kurulan ve kuruyemiş sektöründe perakende ile e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş’in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. İflasın eşiğindeki şirket hakkındaki ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 1

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. İflasın eşiğindeki şirketin başvurusu İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 2

Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından iflas etmek üzere olan Ege Park Kuruyemiş’in konkordato talebinin reddine karar verdi.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 3

İHTİYATİ TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkemenin kararıyla birlikte şirket hakkında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirler de kaldırıldı. Konkordato sürecinde görev yapan komiserin görevi ise verilen kararla birlikte sona erdi.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 4

Böylece Ege Park Kuruyemiş açısından konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 5

2010 YILINDA İZMİR'DE KURULMUŞTU

2010 yılında İzmir’de kurulan Ege Park Kuruyemiş, uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, kuruyemiş ürünlerinin yanı sıra perakende ve e-ticaret kanalları üzerinden tüketicilere hizmet sunuyor.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 6

Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte şirketin önündeki hukuki süreç de önem kazandı.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 7

KARARA İTİRAZ YOLU AÇIK

Mahkemenin kararına karşı, kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren kanunda öngörülen süre içerisinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

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16 yıllık Türk kuruyemiş firması iflasın eşiğinde: Kritik karar - Resim: 8

İflasın eşiğindeki Ege Park Kuruyemiş açısından verilen kararın ardından şirketin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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