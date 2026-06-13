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Manisa'da 2010 senesinde meydana gelen ve faili meçhul kalan bebek ölümü vakası, tam 16 sene sonra Sağlık Bakanlığı'na ait topuk kanı kayıtlarının çapraz sorgulamaya tabi tutulmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişte karanlıkta kalan bu dosyanın aydınlatılmasındaki en büyük kırılma noktasının, Sağlık Bakanlığı veri tabanındaki topuk kanı örnekleri üzerinde gerçekleştirilen çapraz eşleştirmeler olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde, yıllardır gizemini koruyan bu trajik olayın arkasındaki gerçeklerin bütünüyle gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

KIRILMA NOKTASI OLDU

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, 2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü dosyası öncelik verilen dosyalar arasında yer aldı. Bu ay içerisinde Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar, olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasında kritik rol oynadı. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yapılan incelemelerde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sözcü'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, bebeğini doğurduktan sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı belirlenen şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi.

'KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında, hukuk devletinin görevinin mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Gürlek, olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarına ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.