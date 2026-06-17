Animasyon dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Shrek, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Shrek ve Eşek karakterleri, 16 yıl aradan sonra ilk kez yepyeni bir serüvene imza atmaya hazırlanıyor. Yayınlanan son tanıtım videosu, sinemaseverlere bu yeni yolculuğun atmosferine dair önemli ipuçları sunuyor.
16 yıl sonra geri dönüyorlar: Shrek 5 tanıtımında dikkat çeken detaylar
Shrek 5 filminin yeni tanıtım videosu izleyicilerle buluştu. 16 yıl aradan sonra Shrek ve Eşek karakterlerini yeni bir maceraya taşıyacak yapımın seslendirme kadrosunda Zendaya, Mike Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.Kaynak: Diğer
Yeni filmin senaryo detayları büyük bir gizlilikle korunsa da paylaşılan görüntüler, ana hikayenin Shrek, Eşek ve yeşil devin iki oğlu ile bir kızından oluşan ailesi etrafında şekilleneceğini gösteriyor. Eşek karakterinin deyimiyle ekip, bu kez "büyük şehirde bir başka fırtınalı maceraya" adım atıyor.
Ancak planlanan yolculuk beklendiği gibi gitmiyor; Zendaya’nın seslendirdiği karakter hariç tüm grup, kendisini hapiste buluyor. Tanıtımda ayrıca Disney imzalı ünlü animasyon filmi Frozen'a da kısa bir gönderme yapılıyor.
Filmin seslendirme kadrosunda sinema dünyasının popüler isimleri bir araya geliyor:
Zendaya: Shrek ve Fiona'nın kızına hayat veriyor.
Mike Myers: Shrek karakterini yeniden seslendiriyor.
Cameron Diaz: Prenses Fiona rolüyle geri dönüyor.
Eddie Murphy: Eşek karakterine bir kez daha sesini veriyor.
Marcello Hernández & Skyler Gisondo: Çiftin oğulları Fergus ve Farkle karakterlerini canlandırıyor.
Serinin son sinema filmi olan 2010 yapımı Shrek Forever After filminden sonra izleyiciyle buluşacak ilk yapım unvanını taşıyan Shrek 5, 30 Haziran 2027 tarihinde vizyona girecek. Yapımın duyurusu ilk olarak 2024 yılında DreamWorks Animation tarafından sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilmişti.
Filmin yönetmen koltuğunu, serinin önceki adımlarında yazar ve hikaye sorumlusu olarak görev alan Walt Dohrn ile Minions: The Rise of Gru filminden tanınan Brad Ableson paylaşıyor. Yapımcılığı ise Gina Shay ve Illumination CEO'su Chris Meledandri üstleniyor.