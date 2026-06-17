16 yıl sonra geri dönüyorlar: Shrek 5 tanıtımında dikkat çeken detaylar

Yeni filmin senaryo detayları büyük bir gizlilikle korunsa da paylaşılan görüntüler, ana hikayenin Shrek, Eşek ve yeşil devin iki oğlu ile bir kızından oluşan ailesi etrafında şekilleneceğini gösteriyor. Eşek karakterinin deyimiyle ekip, bu kez "büyük şehirde bir başka fırtınalı maceraya" adım atıyor.