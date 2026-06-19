Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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