Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çarşamba ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü yakalandı
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Samsun’da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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