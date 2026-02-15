Motosiklet tamiri meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Demirci’nin ölümüne ilişkin davada yeni bir tartışma gündeme geldi.

Olayla ilgili tutuklu bulunan şüphelilerin cezaevinde çekildiği öne sürülen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması kamuoyunda tepki topladı. “Ayaktayız” şeklinde poz verdikleri belirtilen fotoğrafın, zanlıların yakın çevresi tarafından “Aslanlar gibi” notuyla yayıldığı iddia edildi.

Yusuf Demirci’nin ailesi söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterdi. Aile, fotoğrafı paylaşan kişilerin zanlıların arkadaş çevresinden olduğunu düşündüklerini ve sosyal medya hesaplarını incelediklerini belirtti.

Acılı anne yaptığı açıklamada paylaşımı yapanlara seslenerek vicdan çağrısında bulundu. Aile, söz konusu paylaşımlar nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.