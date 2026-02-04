Bursa'da 27 Aralık'ta (2025) "markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude'yi arama çalışmaları sürüyor.

DAHA ÖNCE DE KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Kızının daha önce de birkaç kez ortadan kaybolduğunu ancak kısa süre sonra bulunduğunu anlatan anne S.S., bu kez sürenin uzamasının kendilerini korkuttuğunu ifade etti. Acılı anne, Sude'nin 27 Aralık'tan beri kayıp olduğunun altını çizerek ilkinde iki günde, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra bulunduğunu söyledi. Kızının genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunduğunu anlatan endişeli anne "Ama bu sefer çok uzun sürdü. Hiçbir şey anlatmıyor, ağzından tek kelime alamıyoruz. Bu sefer çok uzadı, hayatından endişe ediyorum. Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Kızımızı çok özledik. Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için" dedi.

Kızının yokluğunda geceleri uyuyamadığını söyleyen anne S.S., "Ben kıyafetlerine baka baka, kızıma sarılır gibi uyuyorum. Her gece bir tişörtünü alıp kızıma sarılıyorum, yanımdaymış gibi kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Eğer başı beladaysa, birileri bir şey mi yapıyor bilmiyorum. İnşallah bir ipucu gönderse de bir an önce bulsak, sağ salim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Endişeli anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak, "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Güzel bir haber duymak istiyoruz" dedi.